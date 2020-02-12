«كورونا» تعرق تبني العائلات الأمريكية أطفال صينيين

ذكرت التقارير أن العائلات الأمريكية التى تسعى لتبنى أطفال من الصين تواجه صعوبات متزايدة في الفترة الحالية بسبب تفشى فيروس كورونا الجديد المحور في الدولة الآسيوية وانتقاله للعديد من دول العالم.وتزايدت المعوقات أمام الأسر الأمريكية بعدما نصحت وزارة الخارجية الأمريكية جميع المواطنين الأمريكيين بعدم السفر إلى الصين، بما في ذلك العائلات الراغبة في تبنى أطفال من الدولة الآسيوية رغم استمرار إجراءات عمليات التبنى.ونصحت وزارة الخارجية الأمريكية، الآباء بالاتصال بالجهات التي تنظم عمليات التبني في الصين لمناقشة الخطط المستقبلية، رغم أنها قالت إن الخدمات للمواطنين الأمريكيين والعائلات الراغبة في التبنى ستحظى بأقصى قدر ممكن من الأولوية.