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الأربعاء 12 فبراير 2020 الموافق 18 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

افتتاح السيسي لمؤتمر «إيجبس 2020» ومفاوضات سد النهضة الأبرز بالصحف

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 08:01 ص
عبد الفتاح السيسي
عبد الفتاح السيسي
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استحوذ نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي على رأس اهتمامات صحف القاهرة الصادرة اليوم الأربعاء، التي أبرزت افتتاح وتفقد أجنحة مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول (إيجبس 2020) في دورته الرابعة تحت شعار (شمال أفريقيا والبحر المتوسط: تلبية احتياجات الغد من الطاقة)، وتابعت الصحف أيضا لقاءات الرئيس السيسي مع عدد من الرؤساء والمسئولين في شركات البترول والطاقة العالمية.

كما سلطت الصحف الضوء على جولة المفاوضات الجديدة التي ستنطلق في واشنطن اليوم حول سد النهضة لإقرار صياغة نهائية لاتفاق شامل حول قواعد الملء والتشغيل بحضور وزراء الخارجية والري في مصر والسودان وأثيوبيا وممثلين من وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي بوصفهم مراقبين.

أمنيا، اهتمت الصحف بالضربة الاستباقية الموجعة للعناصر الإرهابية التي وجهها قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية والتي أسفرت عن مقتل 17 إرهابيا بمدينة العريش.

وفي التفاصيل، أفردت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) صفحاتها الرئيسية والداخلية لتغطية وقائع افتتاح الرئيس السيسي لفعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول (ايجبس 2020) في دورته الرابعة تحت شعار (شمال أفريقيا والبحر المتوسط: تلبية احتياجات الغد من الطاقة).

وذكرت صحيفة (الجمهورية) أن المؤتمر يشارك به - هذا العام - أكثر من 270 متحدثا من خبراء الصناعة محليا ودوليا و1600 مشارك بالمؤتمر و14 و15 شركة بترول عالمية وأكثر من 450 شركة عارضة؛ مما يضفي مزيدا من النجاح الملموس لمؤتمر (ايجبس 2020).

وأضافت أن الافتتاح حضره رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

في حين، أبرزت صحيفة (الأهرام) - في صدر صفحتها الرئيسية - تشديدات الرئيس السيسى خلال لقائه صباح أمس مع برنارد لونى الرئيس التنفيذي لشركة (بريتيش بتروليوم) على هامش مؤتمر (إيجبس 2020)، على ضرورة تعظيم استفادة الدولة من مواردها الكامنة لمصلحة الأجيال الحالية والقادمة، وأضافت الصحيفة أن الرئيس السيسي أعرب عن تطلعه إلى مزيد أنشطة واستثمارات شركة (بريتيش بتروليوم بى بى) البريطانية في مصر؛ سعيا لزيادة الاستكشافات في مجال الغاز والبترول.

وفي السياق، نشرت صحيفة (الأخبار) أن الرئيس السيسى أكد - خلال لقائه مع رئيس مجلس إدارة شركة (بكتل) الأمريكية بريندان بكتل على هامش مؤتمر (إيجبس 2020) - حرص مصر على الاستفادة من خبرات شركة بكتل الأمريكية ليس فقط فى قطاع البترول والغاز وإنما أيضا في قطاع النقل والتشييد فى ضوء المشروعات التنموية الكبرى الجارية في ربوع مصر.

ولفتت الصحيفة إلى أن الرئيس أوضح أن مصر تسعى للاستفادة من خبرات الشركة في مجال معالجة وتحلية المياه الذى يمثل أحد المجالات ذات الأولوية الحيوية في إطار استراتيجية الدولة لحسن إدارة وتعظيم مواردها المائية.

وفي نشاط رئاسي آخر، أوردت صحيفة (الجمهورية) أن الرئيس السيسي التقى مع زوليفيه لوبوش رئيس شركة (شلمبرجيه) العالمية المتخصصة في مجال البترول والغاز، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

وفي سياق آخر، ذكرت صحيفة (الأخبار) أن جولة مفاوضات جديدة حول سد النهضة ستنطلق اليوم في واشنطن لإقرار صياغة نهائية لاتفاق شامل حول قواعد الملء والتشغيل، بحضور وزراء الخارجية والري في مصر والسودان وأثيوبيا وممثلين من وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي بوصفهم مراقبين، وأضافت الصحيفة أن هذا الاجتماع يأتي في إطار ما أنفقت عليه الأطراف المعنية خلال جولة المفاوضات الأخيرة بالعاصمة الأمريكية نهاية الشهر الماضي.

إلى ذلك، نقلت صحيفة (الأخبار) تأكيد رئيس مجلس الوزراء - خلال لقائه مع ماريو ميهرن رئيس مجلس إدارة شركة (ونترشال ديا) الألمانية بحضور وزير البترول والسفير الألماني بالقاهرة - دعم الحكومة للاستثمارات الألمانية المتنامية في مصر التي تأتي انعكاسا للعلاقات المتطورة بين البلدين والعلاقات المتميزة والاحترام المتبادل بين قيادتيها.

وأضافت الصحيفة أن ميهرن أشار إلى الاتفاقية الجديدة التي تم توقيعها - أمس الأول - بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية الحكومية (إيجاس) وشركة (ونترشال ديا)؛ للبحث عن البترول والغاز الطبيعي وإنتاجهما بمنطقة شرق دمنهور الأرضية بدلتا النيل باستثمارات حدها الأدنى 43 مليون دولار ومنح توقيع بحوالي 11 مليون دولار لحفر 8 آبار.

أمنيا، أبرزت صحيفة (الأهرام) الضربة الاستباقية الموجعة للعناصر الإرهابية التي وجهها قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية والتي أسفرت عن مقتل 17 عنصرا إرهابيا بمدينة العريش؛ وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بدهم أوكار اختباء العناصر الإرهابية وضبطهم.

ونشرت الصحيفة أن قوات الشرطة داهمت وكرا للعناصر المتطرفة بأحد "الأحواش" بمنطقة العبيدات بالعريش، وأسفرت المواجهة الأمنية عن مقتل 11 عنصرا إرهابيا، بينما لاذ 6 آخرون بالفرار إلى منزل مهجور بمنطقة الحوص بالعريش وتتبعتهم القوات وحاصرتهم وتعاملت معهم؛ مما أسفر عن مصرعهم وضبط بحوزة المتهمين 12 بندقية آلية وخرطرش و3 عبوات متفجرة بالإضافة إلى حزامين ناسفين.

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