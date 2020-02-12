الأرصاد: طقس اليوم مائل للدفء.. والقاهرة 20 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الأربعاء طقس مائل للدفء نهارًا وشديد البرودة ليلًا على كل الأنحاء، غائم أحيانًا، والرياح معتدلة على الأنحاء كافة.وبالنسبة إلى حالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.. وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصرالصغرى العظمىالقاهرة 08 20شبين الكوم 09 20طنطا 09 20دمنهور 09 21الإسكندرية 10 21بلطيم 10 21مطروح 11 18السلوم 10 19سيوة 05 22بورسعيد 11 22دمياط 10 21الزقازيق 10 21الإسماعيلية 08 22السويس 08 20العريش 07 21رفح 07 20رأس سدر 09 20نخل 02 18نويبع 12 19طابا 11 18كاترين 02 15الطور 12 21شرم الشيخ 13 22الغردقة 13 22مرسى علم 12 21الفيوم 07 21بني سويف 07 21المنيا 07 21أسيوط 06 21سوهاج 07 21قنا 07 21الأقصر 10 22أسوان 10 23أبو سمبل 10 22الوادي الجديد 05 20شلاتين 12 24أبو رماد 13 23حلايب 13 22رأس حدربة 14 21