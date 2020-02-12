الأرصاد: طقس اليوم مائل للدفء.. والقاهرة 20 درجة
الأربعاء 12/فبراير/2020 - 07:57 ص
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الأربعاء طقس مائل للدفء نهارًا وشديد البرودة ليلًا على كل الأنحاء، غائم أحيانًا، والرياح معتدلة على الأنحاء كافة.
وبالنسبة إلى حالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.. وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر
الصغرى العظمى
القاهرة 08 20
شبين الكوم 09 20
طنطا 09 20
دمنهور 09 21
الإسكندرية 10 21
بلطيم 10 21
مطروح 11 18
السلوم 10 19
سيوة 05 22
بورسعيد 11 22
دمياط 10 21
الزقازيق 10 21
الإسماعيلية 08 22
السويس 08 20
العريش 07 21
رفح 07 20
رأس سدر 09 20
نخل 02 18
نويبع 12 19
طابا 11 18
كاترين 02 15
الطور 12 21
شرم الشيخ 13 22
الغردقة 13 22
مرسى علم 12 21
الفيوم 07 21
بني سويف 07 21
المنيا 07 21
أسيوط 06 21
سوهاج 07 21
قنا 07 21
الأقصر 10 22
أسوان 10 23
أبو سمبل 10 22
الوادي الجديد 05 20
شلاتين 12 24
أبو رماد 13 23
حلايب 13 22
رأس حدربة 14 21
وبالنسبة إلى حالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.. وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر
الصغرى العظمى
القاهرة 08 20
شبين الكوم 09 20
طنطا 09 20
دمنهور 09 21
الإسكندرية 10 21
بلطيم 10 21
مطروح 11 18
السلوم 10 19
سيوة 05 22
بورسعيد 11 22
دمياط 10 21
الزقازيق 10 21
الإسماعيلية 08 22
السويس 08 20
العريش 07 21
رفح 07 20
رأس سدر 09 20
نخل 02 18
نويبع 12 19
طابا 11 18
كاترين 02 15
الطور 12 21
شرم الشيخ 13 22
الغردقة 13 22
مرسى علم 12 21
الفيوم 07 21
بني سويف 07 21
المنيا 07 21
أسيوط 06 21
سوهاج 07 21
قنا 07 21
الأقصر 10 22
أسوان 10 23
أبو سمبل 10 22
الوادي الجديد 05 20
شلاتين 12 24
أبو رماد 13 23
حلايب 13 22
رأس حدربة 14 21