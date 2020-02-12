رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 12 فبراير 2020 الموافق 18 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«أبطال العراق» عملية عسكرية للقضاء على الإرهاب

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 07:52 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
وكالات
طباعة
أعلن الجيش العراقي، اليوم الأربعاء، عن إطلاق عملية عسكرية جديدة، تهدف إلى القضاء على بقايا الإرهاب وفرض الأمن، خاصة في محافظة الأنبار والمناطق المحيطة بها على الحدود مع سوريا والأردن.

وأفاد بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني بالجيش العراقي، أنه "بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، وبعد أن حققت عمليات إرادة النصر أهدافها خلال مراحلها الثمانية في عام 2019، تنطلق المرحلة الأولى من عمليات أبطال العراق".

وأضاف البيان أن العملية تشارك فيها، قيادة القوات البرية، وقيادة عمليات بغداد، وقيادة حرس الحدود، والقطعات الملحقة.

وتابع البيان قائلا: "تأتي هذه العملية لتفتيش وتطهير محافظة الأنبار والمناطق المحيطة بها في الحدود العراقية- السورية- الأردنية والحدود الفاصلة مع قيادة عمليات الفرات الأوسط وعمليات بغداد، للقضاء على بقايا الإرهاب وفرض الأمن وتعزيز الاستقرار من خلال خمسة محاور".

وبحسب البيان فإن المحاور التي تشملها العملية العسكرية هي قيادة حرس الحدود وقيادة عمليات الأنبار، وقيادة عمليات الجزيرة، وقيادة عمليات الفرات الأوسط، بالإضافة إلى قيادة عمليات بغداد.

ولفت البيان إلى أن العملية العسكرية تتم بإسناد كامل من القوة الجوية العراقية وطيران الجيش، كما تشترك لأول مرة قيادة الدفاع الجوي بفتح بطاريات الصواريخ المتطورة في منطقة العمليات لحماية الأجواء العراقية.

وتستهدف عمليات "أبطال العراق" المرحلة الأولى مساحة تبلغ 26 ألف و238 كيلومترا مربعا، وتجري بمشاركة الوكالات الأمنية والاستخبارية كافة.

واختتم البيان بالإشارة إلى أن طائرات من طراز "إف 16" تابعة للقوة الجوية العراقية، وأنواع أخرى من المقاتلات، ستحلق بارتفاعات منخفضة وفقا لمتطلبات العمليات.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 11 ساعة

الطيار الموقوف: «محمد رمضان كاذب وسأقاضيه»

منذ حوالي 15 ساعة

كابتن «طائرة الأزمة» يطلب 9.5 مليون جنيه من محمد رمضان للتصالح (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

«نهاية الأجير الأعظم».. تفاصيل انهيار إمبراطورية أيمن نور الإعلامية

منذ يوم

5 أبراج لا تعرف معنى الفشل.. هل برجك منهم؟

الصور

image description

«الإحصاء» يعلن وصول عدد المصريين إلى 100 مليون نسمة

image description

المحكمة تستمع لدفاع المتهمة بقتل خطيبها بالرحاب (صورة)

image description

صور الأمطار فى القاهرة

image description

بدء مشروع صرف صحي للمناطق المحرومة في بورسعيد (الصور)

image description

«انهيار صبحي».. مشاهد من عزاء لينين الرملي

الأكثر قراءة

المعركة المنتظرة.. هل يخضع الخطيب للكبار؟

«نهاية الأجير الأعظم».. تفاصيل انهيار إمبراطورية أيمن نور الإعلامية

كابتن «طائرة الأزمة» يطلب 9.5 مليون جنيه من محمد رمضان للتصالح (فيديو)

الطيار الموقوف: «محمد رمضان كاذب وسأقاضيه»

إنفوجراف

image description

طرق الوقاية من سمنة الأطفال (انفوجراف)

image description

قانون استغلال الشوارع العامة ورخصة «السايس» (إنفوجراف)

image description

5 عقوبات بقانون حماية البيانات الشخصية (إنفوجراف)

image description

علامات توضح تعرض ابنك للتحرش وطرق العلاج (إنفوجراف)

أيام زمان

لولاكى ما حبيت.. لهذه الأسباب فشلت سعاد حسنى فى التمثيل مع أشهر نجوم التسعينيات

حاولت الانتحار فلم ينقذها.. قصة أشهر خصومة بين صباح وعبدالحليم حافظ

أسرار اتهام عادل إمام بازدراء الأديان.. «كلم الله بطريقة غير لائقة»

أم كلثوم لـ«سهرة 1968»: «الأغانى مش طويلة»

نجم الساعة

لولاكى ما حبيت.. لهذه الأسباب فشلت سعاد حسنى فى التمثيل مع أشهر نجوم التسعينيات

الصحة

دراسة تكشف فحص جديد لقياس الاكتئاب

باحثون يوفرون مرجعا حول شيخوخة مبايض الرئيسيات

علماء يدرسون صلة الفيروسات بالإصابة بالأورام الخبيثة

هل يجب مصارحة الأحفاد بإصابة أجدادهم بالخرف؟

منوعات

«ناسا» تبحث عن رواد فضاء جدد

الأهلي: كاف وافق على إقامة مباراة صن داونز يوم 29 والعودة 7 مارس

فيفا يحدد 3 شروط لمنح الجبلاية رخصة تطبيق الفار فى الدورى

غازات الاحتباس الحراري تسرع دوران المحيطات

مقالات الرأي
ماجد حبته
دعموا الإرهابيين.. وعاقبوا الدولة!
د.مينا بديع عبدالملك
أين تكمن قوة الكنيسة؟
مؤمن المحمدي
الأحرف السبعة كيف جاءت؟
ثروت الخرباوي
الحوينى واعترافاته الليلية
المزيد

الثقافة

اليوم.. عرض خاص لفيلم «المتاهة» بمركز الإبداع

عرض فيلم «جروبر يرحل» بالمركز الثقافى النمساوى

مناقشة رواية «مطر نازف» بمقر دار النخبة.. اليوم

عرض الفيلم التسجيلى «المتاهة» بالإبداع الفنى..اليوم