«أبطال العراق» عملية عسكرية للقضاء على الإرهاب

أعلن الجيش العراقي، اليوم الأربعاء، عن إطلاق عملية عسكرية جديدة، تهدف إلى القضاء على بقايا الإرهاب وفرض الأمن، خاصة في محافظة الأنبار والمناطق المحيطة بها على الحدود مع سوريا والأردن.وأفاد بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني بالجيش العراقي، أنه "بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، وبعد أن حققت عمليات إرادة النصر أهدافها خلال مراحلها الثمانية في عام 2019، تنطلق المرحلة الأولى من عمليات أبطال العراق".وأضاف البيان أن العملية تشارك فيها، قيادة القوات البرية، وقيادة عمليات بغداد، وقيادة حرس الحدود، والقطعات الملحقة.وتابع البيان قائلا: "تأتي هذه العملية لتفتيش وتطهير محافظة الأنبار والمناطق المحيطة بها في الحدود العراقية- السورية- الأردنية والحدود الفاصلة مع قيادة عمليات الفرات الأوسط وعمليات بغداد، للقضاء على بقايا الإرهاب وفرض الأمن وتعزيز الاستقرار من خلال خمسة محاور".وبحسب البيان فإن المحاور التي تشملها العملية العسكرية هي قيادة حرس الحدود وقيادة عمليات الأنبار، وقيادة عمليات الجزيرة، وقيادة عمليات الفرات الأوسط، بالإضافة إلى قيادة عمليات بغداد.ولفت البيان إلى أن العملية العسكرية تتم بإسناد كامل من القوة الجوية العراقية وطيران الجيش، كما تشترك لأول مرة قيادة الدفاع الجوي بفتح بطاريات الصواريخ المتطورة في منطقة العمليات لحماية الأجواء العراقية.وتستهدف عمليات "أبطال العراق" المرحلة الأولى مساحة تبلغ 26 ألف و238 كيلومترا مربعا، وتجري بمشاركة الوكالات الأمنية والاستخبارية كافة.واختتم البيان بالإشارة إلى أن طائرات من طراز "إف 16" تابعة للقوة الجوية العراقية، وأنواع أخرى من المقاتلات، ستحلق بارتفاعات منخفضة وفقا لمتطلبات العمليات.