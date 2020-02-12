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الأربعاء 12 فبراير 2020 الموافق 18 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نيبال تبحث كيفية حماية عمالها من الوفاة فى قطر

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 07:28 ص
جريدة الدستور
أمينة ذكى
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قال مسؤولون من الحكومة النيبالية لوكالة رويترز، إن الحكومة النيبالية تدرس تطبيق آليات من أجل الحد من وفيات المهاجرين في الشرق الأوسط وآسيا، حيث سيحصل ملايين النيباليين الذين يعملون في الخارج على تدريب إلزامي في مجال السلامة قبل المغادرة.

وأكدت رويترز، أنه يموت حوالي 1000 من كل أربعة ملايين مهاجر نيبالي في الخارج كل عام، معظمهم في قطر وماليزيا، حيث يعمل معظمهم كخادمات في المنازل والبناء، كما تشكل تحويلات المهاجرين ربع الناتج المحلي الإجمالي لنيبال الفقيرة.

وقال سومان جيميري المتحدث باسم وزارة العمل لمؤسسة رويترز: "إن الحكومة قلقة للغاية بشأن معدل وفيات العمال المهاجرين وهي جادة في الحد من هذا".

وتابع: "نحن نعمل على البحث عن الية من أجل العمل بأمان والعيش في الخارج - (مثل) نصائح الصحة والسلامة المهنية الأساسية، ومهارات محددة في التدريب والتأمين والاتصال - وهي أمور إلزامية قبل مغادرة المهاجرين".

ووفقًا لمسئولي المطار الذين تحدثوا لـ"رويترز"، فإن كل يوم يصل حوالي ثلاثة توابيت تحتوي على رفات المهاجرين في مطار نيبال الدولي الوحيد في عاصمتها كاتماندو.

كانت المحكمة العليا في نيبال في عام 2017، قالت إن 97٪ من الوفيات حدثت في الخليج وماليزيا وطلبت من الحكومة التي تشجع الشباب النيبالي على العمل في الخارج التحقيق في أسبابهم وتحسين حماية العمال.

ونسبت وزارة العمل وفيات المهاجرين إلى مخاطر أماكن العمل، مثل الآلات وحوادث المرور والحرارة، وتحديدًا درجات الحرارة التي يمكن أن تتجاوز في الخليج 40 درجة مئوية.

يقول نشطاء إن المهاجرين المجهدين - الذين غالبًا ما يكونون أميين ومن قرى نائية في نيبال - يموتون أيضًا من الإرهاق، حيث يكافحون من أجل سداد القروض لوكالات التوظيف ومن شرب الخمور محلية الصنع.

وقال جانيش جورونج من معهد دراسات التنمية النيبالية، إن الحكومة بحاجة لمعرفة سبب موت المهاجرين وفعل المزيد لدعم أسرهم.

وأضاف: "في معظم الحالات تشير شهادة الوفاة، وهي ضرورية لحمل الجثة إلى المنزل، على أن السبب هو السكتة القلبية دون تشريح الجثة".

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