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الأربعاء 12 فبراير 2020 الموافق 18 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

«ناسا» تبحث عن رواد فضاء جدد

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 07:15 ص
جريدة الدستور
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تبحث إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) عن رواد جدد لتوسيع فريق استكشاف الفضاء التابع لها.

ودعت الوكالة «جميع الأمريكيين المؤهلين لذلك» لتقديم الطلبات خلال الفترة من 2 إلى 31 مارس ليصبحوا ضمن الفئة القادمة من رواد الفضاء.

وتسعى «ناسا»، التي يعمل لديها 48 رائد فضاء نشط، إلى توسيع نطاق فريقها لتوفير الطواقم اللازمة للمركبات الفضائية التي تقصد عدة وجهات ودفع عمليات الاستكشاف كجزء من مهام برنامج «أرتميس» وما وراءه.

وتهدف المهمة «أرتميس» إلى جعل رواد الفضاء يهبطون مجددا على القمر بحلول عام 2024، تمهيدا لإرسال رواد فضاء في نهاية المطاف إلى المريخ.

ويتعين على المرشحين لمهام رواد الفضاء أن يكونون مواطنين أمريكيين وحاصلين على درجة الماجيستير في العلوم أو التكنولوجيا أو الهندسة أو الرياضيات.

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