عرض فيلم «جروبر يرحل» بالمركز الثقافى النمساوى

ينظم المركز الثقافي النمساوي بالقاهرة٬ في السابعة من مساء اليوم الأربعاء٬ عرض للفيلم الروائي الطويل Gruber is leaving أو«جروبر يرحل»، الفيلم إنتاج النمسا ٢٠١٥ ناطق باللغة الألمانية، ومترجم إلي العربية٬ وتبلغ مدة عرضه ٩٢ دقيقة.تدور أحداث الفيلم حول «جون جروبر»، في منتصف الثلاثينيات من عمره، وهو شخص متمحور حول ذاته ويعيش بوتيرة سريعة٬ يفعل ما يحلو له بدون أن يعمل حساب لشيء، ولكن فجأة تنقلب حياته رأسًا على عقب عندما يعلم بإصابته بمرض السرطان٬ من خلال «سارة» التي تعيش ببرلين وتعمل في مجال الموسيقي.لكنها ليست المرأة التي تستهويه مطلقًا، بالإضافة إلي ذلك فإن مسألة المشاعر أمر لا يعنيه على الإطلاق، ولكنه الآن وبدون أن يدري يجد نفسه مغمور بالمشاعر.وقد قامت بإخراج الفيلم المخرجة النمساوية ماري كروتسر٬ وهو مأخوذ عن رواية للكاتبة النمساوية دوريس كنيشت، وقد حصل الفيلم علي جائزة رومي المرموقة كأفضل تصوير عام ٢٠١٥، الفيلم من بطولة مانويل روبي، وليليان أموات، وبرناديت هيرفاجن.