رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 12 فبراير 2020 الموافق 18 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

عرض فيلم «جروبر يرحل» بالمركز الثقافى النمساوى

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 03:37 ص
جريدة الدستور
نضال ممدوح
طباعة
ينظم المركز الثقافي النمساوي بالقاهرة٬ في السابعة من مساء اليوم الأربعاء٬ عرض للفيلم الروائي الطويل Gruber is leaving أو«جروبر يرحل»، الفيلم إنتاج النمسا ٢٠١٥ ناطق باللغة الألمانية، ومترجم إلي العربية٬ وتبلغ مدة عرضه ٩٢ دقيقة.

تدور أحداث الفيلم حول «جون جروبر»، في منتصف الثلاثينيات من عمره، وهو شخص متمحور حول ذاته ويعيش بوتيرة سريعة٬ يفعل ما يحلو له بدون أن يعمل حساب لشيء، ولكن فجأة تنقلب حياته رأسًا على عقب عندما يعلم بإصابته بمرض السرطان٬ من خلال «سارة» التي تعيش ببرلين وتعمل في مجال الموسيقي.

لكنها ليست المرأة التي تستهويه مطلقًا، بالإضافة إلي ذلك فإن مسألة المشاعر أمر لا يعنيه على الإطلاق، ولكنه الآن وبدون أن يدري يجد نفسه مغمور بالمشاعر.

وقد قامت بإخراج الفيلم المخرجة النمساوية ماري كروتسر٬ وهو مأخوذ عن رواية للكاتبة النمساوية دوريس كنيشت، وقد حصل الفيلم علي جائزة رومي المرموقة كأفضل تصوير عام ٢٠١٥، الفيلم من بطولة مانويل روبي، وليليان أموات، وبرناديت هيرفاجن.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منذ يوم

5 أبراج لا تعرف معنى الفشل.. هل برجك منهم؟

منذ حوالي 11 ساعة

المعركة المنتظرة.. هل يخضع الخطيب للكبار؟

منذ حوالي 11 ساعة

صلاح حسب الله يروي تفاصيل سقوط أسانسير قيادات حزب الحرية بالسويس

منذ حوالي 5 ساعات

ارتفاع حصيلة وفيات «كورونا» فى الصين إلى 1112 حالة

الصور

image description

«الإحصاء» يعلن وصول عدد المصريين إلى 100 مليون نسمة

image description

المحكمة تستمع لدفاع المتهمة بقتل خطيبها بالرحاب (صورة)

image description

صور الأمطار فى القاهرة

image description

بدء مشروع صرف صحي للمناطق المحرومة في بورسعيد (الصور)

image description

«انهيار صبحي».. مشاهد من عزاء لينين الرملي

الأكثر قراءة

المعركة المنتظرة.. هل يخضع الخطيب للكبار؟

«نهاية الأجير الأعظم».. تفاصيل انهيار إمبراطورية أيمن نور الإعلامية

كابتن «طائرة الأزمة» يطلب 9.5 مليون جنيه من محمد رمضان للتصالح (فيديو)

الطيار الموقوف: «محمد رمضان كاذب وسأقاضيه»

إنفوجراف

image description

طرق الوقاية من سمنة الأطفال (انفوجراف)

image description

قانون استغلال الشوارع العامة ورخصة «السايس» (إنفوجراف)

image description

5 عقوبات بقانون حماية البيانات الشخصية (إنفوجراف)

image description

علامات توضح تعرض ابنك للتحرش وطرق العلاج (إنفوجراف)

أيام زمان

لولاكى ما حبيت.. لهذه الأسباب فشلت سعاد حسنى فى التمثيل مع أشهر نجوم التسعينيات

حاولت الانتحار فلم ينقذها.. قصة أشهر خصومة بين صباح وعبدالحليم حافظ

أسرار اتهام عادل إمام بازدراء الأديان.. «كلم الله بطريقة غير لائقة»

أم كلثوم لـ«سهرة 1968»: «الأغانى مش طويلة»

نجم الساعة

لولاكى ما حبيت.. لهذه الأسباب فشلت سعاد حسنى فى التمثيل مع أشهر نجوم التسعينيات

الصحة

دراسة تكشف فحص جديد لقياس الاكتئاب

باحثون يوفرون مرجعا حول شيخوخة مبايض الرئيسيات

علماء يدرسون صلة الفيروسات بالإصابة بالأورام الخبيثة

هل يجب مصارحة الأحفاد بإصابة أجدادهم بالخرف؟

منوعات

«ناسا» تبحث عن رواد فضاء جدد

الأهلي: كاف وافق على إقامة مباراة صن داونز يوم 29 والعودة 7 مارس

فيفا يحدد 3 شروط لمنح الجبلاية رخصة تطبيق الفار فى الدورى

غازات الاحتباس الحراري تسرع دوران المحيطات

مقالات الرأي
ماجد حبته
دعموا الإرهابيين.. وعاقبوا الدولة!
د.مينا بديع عبدالملك
أين تكمن قوة الكنيسة؟
مؤمن المحمدي
الأحرف السبعة كيف جاءت؟
ثروت الخرباوي
الحوينى واعترافاته الليلية
المزيد

الثقافة

اليوم.. عرض خاص لفيلم «المتاهة» بمركز الإبداع

عرض فيلم «جروبر يرحل» بالمركز الثقافى النمساوى

مناقشة رواية «مطر نازف» بمقر دار النخبة.. اليوم

عرض الفيلم التسجيلى «المتاهة» بالإبداع الفنى..اليوم