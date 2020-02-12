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الأربعاء 12 فبراير 2020 الموافق 18 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

ساعة ذكية لقياس ضغط الدم

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 03:28 ص
جريدة الدستور
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كشفت شركة YHE النقاب عن ساعتها الذكية BP Doctor الجديدة، التي تمتاز بالعديد من الوظائف الحيوية مثل قياس ضغط الدم وتشبع الأكسجين وتقلب معدل نبضات القلب، وبالتالي توفر العديد من المعلومات الصحية للمستخدم.

وأوضحت الشركة أن ارتفاع ضغط الدم يعتبر من عوامل الخطر المهمة، والتي تؤدي إلى الكثير من المشكلات الصحية مثل الأزمات القلبية والسكتات الدماغية والفشل الكلوي وغيره، ويمكن قياس ارتفاع ضغط الدم بسهولة في الساعات الذكية، ويعتمد على نفس المبدأ المعروف في أجهزة قياس ضغط الدم؛ حيث يتم نفخ وسادة صغيرة، والتعرف على ضغط الدم بواسطة المستشعرات.

وأكدت الشركة أن مستشعرات القياس تعمل بدقة، ويتم دعمها بواسطة خوارزميات اكتشاف جيدة، وبالتالي فإنه يمكن مقارنة دقة قياسات الساعة الذكية بدقة الأجهزة الطبية، ولا تقتصر وظائف الساعة الذكية الجديدة على قياس ارتفاع ضغط الدم فحسب، بل يمكنها اكتشاف تقلب معدل نبضات القلب، وتصف هذه القيمة المسافة بين نبضات القلب، وتساعد في قياس مستوى التوتر، وهو ما يمثل أهمية كبيرة للرياضيين، كما تعمل الساعة الذكية BP Doctor الجديدة على تحليل النوم وتسجل درجة التشبع بالأكسجين.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية للساعة الذكية الجديدة على شاشة لمسية AMOLED قياس 1.4 بوصة تعمل بدقة 320 x 360 بيكسل، وتأتي بنظام تشغيل يعتمد على FreeRTos، وتمتد فترة تشغيل البطارية حتى 5 أيام، كما تتمكن الساعة الجديدة المصنوعة من الفولاذ من عرض الإخطارات.

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