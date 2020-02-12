مناقشة رواية «مطر نازف» بمقر دار النخبة.. اليوم

تستضيف دار النخبة ندوة لمناقشة رواية "مطر نازف" للروائي محمد عوادين، وذلك بمقر الدار 160 ش النيل بالعجوزة، عمارة البنك الأهلي، وذلك في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الأربعاء.تناقش الرواية الناقدة الدكتورة أميمة منير جادو، ويقدم الندوة أسامة إبراهيم رئيس مجلس إدارة دار النخبة للنشر والتوزيع.وتقع الرواية في 151 صفحة من القطع المتوسط، تدور الأحداث حول استشهاد المناضل زياد القاسم في بيروت، استخدم الروائي صوت الراوي العليم كأحد أساليب بناء العمل الروائي فجسده بصوت صحافي شاهد على الأحداث ويرويها للقارئ.يشار إلى أنتصنف الرواية تحت مظلة أدب المقاومة الفلسطينية، كما أنها تعتبر سيرة ذاتية حقيقية للمناضل زياد القاسم.