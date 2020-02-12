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الأربعاء 12 فبراير 2020 الموافق 18 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

انطلاق ووصول 149 رحلة دولية بمطار القاهرة.. اليوم

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 03:12 ص
جريدة الدستور
محمود السعدى
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يشهد مبنى الركاب رقم ٢ بمطار القاهرة الدولي، والمخصص لرحلات شركات الطيران العربية والأجنبية، طوال اليوم الأربعاء، انطلاق ووصول 149 جوية دولية من وإلى مختلف أنحاء العالم؛ لنقل أكثر من 15 ألف راكب من مختلف الجنسيات، في إطار حرص وزارة الطيران المدني على زيادة تنشيط الحركة السياحية الداخلية، تزامنًا مع حالة الاستقرار التي تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية.

ويشهد مبنى الركاب رقم ٢ بميناء القاهرة الجوي، خلال الفترة الحالية كثافة ركابية جوية، تزامنًا مع حلول فصل الشتاء، وحرص من آلاف الوفود الأجنبية على زيارة المدن السياحية المصرية؛ نظرًا للطقس المشمس والمناظر الطبيعية الخلابة والشواطيء الساحلية الجميلة.

وكان الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، شدد على ضرورة تقديم كافة الخدمات والتسهيلات اللازمة للوفود الركابية والسياحية الوافدة إلى مصر.

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