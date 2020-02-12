الطيار عادل محجوب يتفقد مطار الغردقة الدولى.. (صور)

تفقد الطيار عادل عبدالعزيز محجوب، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، أمس الثلاثاء، صالات السفر والوصول بمطار الغردقة الدولي، وذلك لمتابعة سير حركة الركاب والإجراءات والخدمات التي يتم تقديمها للراكب بمرحلتي السفر والوصول، وفقًا لتعليمات الطيار محمد منار عنبه، وزير الطيران المدني، ونائبه الطيار منتصر مناع، وتوجيهات المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية.وشملت الزيارة متابعة عمليات التطوير بالمطار بداية من المنظومة الأمنية داخل وخارج المطار من أكمنة ثابتة ومتحركة،كذلك الأسوار الخارجية، وكاميرات المراقبة، وصالات السفر والوصول لمبنى(١، ٢)، وكاونترات الجوازات للتأكد من انتظام التشغيل والتأكد من مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، مما يساهم في انسيابية حركة السفر والوصول داخل المطار، خاصة في ظل الكثافة التي يشهدها المطار حاليًا في الغردقة، حيث أوضحت الإحصائيات تزايد حركة الجنسيات وأعدادهم في المطار.وبدأ «محجوب» لقائه بالعاملين وتوجيه الشكر لهم على المجهود المشرف الذي توج بتجربة طوارئ ناجحة بالمطار وإشادة جميع الجهات الحاضرة بنجاحها، مضيفًا أن مثل هذا النجاح هو ما اعتدنا عليه من مطار الغردقة الذي صنف من أكثر المطارات الواعدة في الفترة القادمة، ولابد للحفاظ على هذا النجاح من السعي وراء التطوير، مشددًا على أن أساس أي كيان ناجح هو العمالة المدربة القادرة على تطويره، وهذا ما نسعى إليه في الفترة القادمة.وأكد أن مواصلة لقاءاته بالعاملين هدفه مزيد من التواصل معهم والاستماع إلى كل مقترحاتهم، ووعدهم بدراسة الموضوعات المطروحة والعمل على وجود حلول مناسبة لها، موضحًا أن الطلبات والشكاوى المقدمة من العاملين تعرض عليه شخصيًا، ويتم البت فيها بأقصر وقت ممكن.