«العزاوى» حكومة علاوى ترى النور فى مقابل تراجع دور القبعات الزرق

قال أستاذ العلوم السياسية الدكتور رائد العزاوي إن، قرار حل ميليشيات «القبعات الزرق»، من قبل السيد مقتدي الصدر، جاء على خلفية أحداث دامية شهدها الشارع بسبب هذه الميلشيات، كما أن الصدر كان يعتقد أنه قادر على أن يكون زعيمًا للشارع العراقي، لكن أنصاره استغلو قوتهم وارتكبوا أخطاء، فوجد الصدر بأنه لا مجال أمامه سوى إعادة النظر في القبعات الزرق.وأشار عزاوي، خلال مداخلة عبر قناة سكاي نيوز إلى أن، القبعات الزرق نجحوا في السيطرة على المطعم التركي وعدد من ساحات التظاهر ولم يكن بهدف حماية المتظاهرين في الشارع، ما أحدث شقاقًا بين الصدر والشارع وجعل العلاقة بين الثوار وبين أنصاره علاقة ضبابية، خاصة مع نجاح تشكيل الحكومة العراقية الجديدة بنسبة كبيرة، حيث أنه كان يأمل أن يكون له دورًا كبيرًا في إدارة العملية السياسية مقابل إنهاء التظاهرات من قبل أنصاره وأصحاب القبعات الزرق، ما كان متفق عليه بين الصدر وعدد من قادة المليشيات المسلحة والذي تم عقب مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني.وعن زيادة دور الناتو في العراق قال أستاذ العلوم السياسية إن، توقف عمليات الناتو وتدريب القوات العراقية جاء عقب مقتل قاسم سليماني، لكن الفترة المقبلة ستشهد زيادة التواجد لحلف الناتو في العراق، والدور المتوقع سيكون في مجال التدريب الجوي والطيران وقراءة المعلومات الإستخبارتية وإعادة التسليح للقوات العراقية وخاصة قوات حرس الحدود، ولن يكون هناك انسحاب نهائي للقوات الأمريكية خاصة في الفترة الحالية، وربما بعد الإنتخابات الأمريكية.