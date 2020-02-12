ارتفاع معدل البطالة فى كوريا الجنوبية إلى 4%
الأربعاء 12/فبراير/2020 - 02:22 ص
وكالاتطباعة
ارتفع معدل البطالة في كوريا الجنوبية للشهر الخامس على التوالي في يناير، حيث أظهرت بيانات للحكومة، اليوم الأربعاء، أن معدل البطالة قفز إلى 4% مقارنة بـ 7. 3% في ديسمبر.
وجاءت نسبة البطالة مرتفعة عن توقعات المحللين، حيث كانوا يتوقعون ارتفاعها إلى 8. 3%، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.
وأظهرت البيانات، اليوم الأربعاء، أن العمالة بين الأشخاص ممن هم في الأربعينيات من أعمارهم انخفضت بنسبة 2. 0%على أساس سنوي.
وزاد عدد الوظائف في قطاع التصنيع، وهو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في كوريا الجنوبية بنسبة 2. 0%، وهو تقدم طفيف مقارنة بغيره من القطاعات الأخرى.
وجاءت نسبة البطالة مرتفعة عن توقعات المحللين، حيث كانوا يتوقعون ارتفاعها إلى 8. 3%، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.
وأظهرت البيانات، اليوم الأربعاء، أن العمالة بين الأشخاص ممن هم في الأربعينيات من أعمارهم انخفضت بنسبة 2. 0%على أساس سنوي.
وزاد عدد الوظائف في قطاع التصنيع، وهو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في كوريا الجنوبية بنسبة 2. 0%، وهو تقدم طفيف مقارنة بغيره من القطاعات الأخرى.