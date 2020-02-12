رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 12 فبراير 2020 الموافق 18 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«سياف للطيران» تسير رحلة جوية أسبوعيًا بين القاهرة والوادى الجديد

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 02:12 ص
جريدة الدستور
محمود السعدى
طباعة
صرح مصدر مسئول بميناء القاهرة الجوي، أن شركة سياف للطيران التابعة لوزارة الطيران المدني، ستبدأ في تسيير أولى رحلاتها الجوية الداخلية إلى مطار الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، في إطار حرص مسئولي الشركة على فتح نقاط جوية دولية وداخلية جديدة خلال الفترة المستقبلية لزيادة نشاط الشركة الجديدة والتكامل مع الشركة الوطنية للطيران «مصر للطيران» بما يعود بالنفع على منظومة الطيران المدني.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن شركة سياف أصبحت تملك أكثر من طائرة مختلفة الطرازات سواء المتوسطة أو العريضة، حيث تقوم الشركة بتسيير رحلاتها الجوية الدولية والداخلية إلى مختلف المدن والعواصم العربية والأفريقية والأوروبية، في ظل الإمكانيات الهائلة التي وفرتها لها وزارة الطيران المدني خلال الفترة السابقة.

وأشار المصدر، إلى أن شركة سياف أصبحت تشارك في بعض المهام الوطنية والقومية، وظهر ذلك جليًا عقب نقل الصيادين المصريين عقب القبض عليهم هناك، حيث تم تسيير رحلة دولية لنقل هؤلاء الصيادين إلى مطار القاهرة الدولي، وكان في استقبالهم الطيار محمد منار عنبه، وزير الطيران المدني، كما قامت الشركة أيضًا بتسيير رحلة جوية دولية لنقل أكثر من 300 مصري بمدينة ووهان الصينية الأسبوع الماضي عقب تفتشي وانتشار فيروس كورونا القاتل، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأوضح المصدر، أن شركة سيلف سيكون لها دورًا كبيرًا في منظومة الطيران المدني المصري، للتكامل مع شركات الطيران التابعة للوزارة، وعلى رأسها شركة مصر للطيران إيركاير، وسمارت، حيث تشرف الجهات المختصة بوزارة الطيران على أعمال الشركة إداريًا وماليًا.

وأكد المصدر، أنه من المقرر أن تشهد الرحلات الجوية المتوجهة من مطار القاهرة الدولي إلى مطار الخارجة بمحافظة الوادي الجديد زيادة في الكثافة الركابية خلال الفترة المستقبلية؛ نظرًا لقيام الدولة بإنشاء العديد من المشروعات القومية هناك.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 12 ساعة

الطيار الموقوف يكذب محمد رمضان: لم أطلب مليمًا من أحد

منذ حوالي 13 ساعة

مصرع قيادي بـ«الحرية» وإصابة متحدث البرلمان في سقوط مصعد بالسويس

منذ حوالي 11 ساعة

المعركة المنتظرة.. هل يخضع الخطيب للكبار؟

منذ حوالي 10 ساعة

«تركيا على مشارف انقلاب».. هل يسقط أردوغان قريبا؟

الصور

image description

«الإحصاء» يعلن وصول عدد المصريين إلى 100 مليون نسمة

image description

المحكمة تستمع لدفاع المتهمة بقتل خطيبها بالرحاب (صورة)

image description

صور الأمطار فى القاهرة

image description

بدء مشروع صرف صحي للمناطق المحرومة في بورسعيد (الصور)

image description

«انهيار صبحي».. مشاهد من عزاء لينين الرملي

الأكثر قراءة

المعركة المنتظرة.. هل يخضع الخطيب للكبار؟

«نهاية الأجير الأعظم».. تفاصيل انهيار إمبراطورية أيمن نور الإعلامية

كابتن «طائرة الأزمة» يطلب 9.5 مليون جنيه من محمد رمضان للتصالح (فيديو)

الطيار الموقوف: «محمد رمضان كاذب وسأقاضيه»

إنفوجراف

image description

طرق الوقاية من سمنة الأطفال (انفوجراف)

image description

قانون استغلال الشوارع العامة ورخصة «السايس» (إنفوجراف)

image description

5 عقوبات بقانون حماية البيانات الشخصية (إنفوجراف)

image description

علامات توضح تعرض ابنك للتحرش وطرق العلاج (إنفوجراف)

أيام زمان

لولاكى ما حبيت.. لهذه الأسباب فشلت سعاد حسنى فى التمثيل مع أشهر نجوم التسعينيات

حاولت الانتحار فلم ينقذها.. قصة أشهر خصومة بين صباح وعبدالحليم حافظ

أسرار اتهام عادل إمام بازدراء الأديان.. «كلم الله بطريقة غير لائقة»

أم كلثوم لـ«سهرة 1968»: «الأغانى مش طويلة»

نجم الساعة

لولاكى ما حبيت.. لهذه الأسباب فشلت سعاد حسنى فى التمثيل مع أشهر نجوم التسعينيات

الصحة

دراسة تكشف فحص جديد لقياس الاكتئاب

باحثون يوفرون مرجعا حول شيخوخة مبايض الرئيسيات

علماء يدرسون صلة الفيروسات بالإصابة بالأورام الخبيثة

هل يجب مصارحة الأحفاد بإصابة أجدادهم بالخرف؟

منوعات

«ناسا» تبحث عن رواد فضاء جدد

الأهلي: كاف وافق على إقامة مباراة صن داونز يوم 29 والعودة 7 مارس

فيفا يحدد 3 شروط لمنح الجبلاية رخصة تطبيق الفار فى الدورى

غازات الاحتباس الحراري تسرع دوران المحيطات

مقالات الرأي
ماجد حبته
دعموا الإرهابيين.. وعاقبوا الدولة!
د.مينا بديع عبدالملك
أين تكمن قوة الكنيسة؟
مؤمن المحمدي
الأحرف السبعة كيف جاءت؟
ثروت الخرباوي
الحوينى واعترافاته الليلية
المزيد

الثقافة

اليوم.. عرض خاص لفيلم «المتاهة» بمركز الإبداع

عرض فيلم «جروبر يرحل» بالمركز الثقافى النمساوى

مناقشة رواية «مطر نازف» بمقر دار النخبة.. اليوم

عرض الفيلم التسجيلى «المتاهة» بالإبداع الفنى..اليوم