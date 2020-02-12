«سياف للطيران» تسير رحلة جوية أسبوعيًا بين القاهرة والوادى الجديد

صرح مصدر مسئول بميناء القاهرة الجوي، أن شركة سياف للطيران التابعة لوزارة الطيران المدني، ستبدأ في تسيير أولى رحلاتها الجوية الداخلية إلى مطار الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، في إطار حرص مسئولي الشركة على فتح نقاط جوية دولية وداخلية جديدة خلال الفترة المستقبلية لزيادة نشاط الشركة الجديدة والتكامل مع الشركة الوطنية للطيران «مصر للطيران» بما يعود بالنفع على منظومة الطيران المدني.وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن شركة سياف أصبحت تملك أكثر من طائرة مختلفة الطرازات سواء المتوسطة أو العريضة، حيث تقوم الشركة بتسيير رحلاتها الجوية الدولية والداخلية إلى مختلف المدن والعواصم العربية والأفريقية والأوروبية، في ظل الإمكانيات الهائلة التي وفرتها لها وزارة الطيران المدني خلال الفترة السابقة.وأشار المصدر، إلى أن شركة سياف أصبحت تشارك في بعض المهام الوطنية والقومية، وظهر ذلك جليًا عقب نقل الصيادين المصريين عقب القبض عليهم هناك، حيث تم تسيير رحلة دولية لنقل هؤلاء الصيادين إلى مطار القاهرة الدولي، وكان في استقبالهم الطيار محمد منار عنبه، وزير الطيران المدني، كما قامت الشركة أيضًا بتسيير رحلة جوية دولية لنقل أكثر من 300 مصري بمدينة ووهان الصينية الأسبوع الماضي عقب تفتشي وانتشار فيروس كورونا القاتل، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.وأوضح المصدر، أن شركة سيلف سيكون لها دورًا كبيرًا في منظومة الطيران المدني المصري، للتكامل مع شركات الطيران التابعة للوزارة، وعلى رأسها شركة مصر للطيران إيركاير، وسمارت، حيث تشرف الجهات المختصة بوزارة الطيران على أعمال الشركة إداريًا وماليًا.وأكد المصدر، أنه من المقرر أن تشهد الرحلات الجوية المتوجهة من مطار القاهرة الدولي إلى مطار الخارجة بمحافظة الوادي الجديد زيادة في الكثافة الركابية خلال الفترة المستقبلية؛ نظرًا لقيام الدولة بإنشاء العديد من المشروعات القومية هناك.