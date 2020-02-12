وزير الأوقاف: تفوق مصرى فى المسابقة العالمية للقرآن الكريم

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن المتسابقين المصريين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم، حققوا تفوقًا كاسحًا في الفروع التي اشتركوا بها، وفازوا بالمركز الأول والثاني في الفرعين الأول والثاني والرابع، وفاز أربعة متسابقين آخرين من كل من: الأردن وبلجيكا والنيجر وتنزانيا، وفاز عدد آخر بشهادات تقدير عن المراك التي حققوها بعد العشرة الأوائل.وأضاف «مختار»، في بيان له الأربعاء، أن مصر لم تشترك في الفرع المخصص للدول الأفريقية، لتفسح المجال أمام المتسابقين الأفارقة.وأشار إلى أن نتيجة المسابقة تبشر بجيلًا واعدًا من القراء المصريين يتربع على عرش التلاوة ويستعيد للذاكرة عصر القراء العظماء الكبار، مؤكدا أن الإعداد الجيد والبحث عن النوابغ وشفافية ودقة المسابقات المحلية للقرآن الكريم وراء هذا التفوق الكاسح للمتسابقين المصريين.وقال وزير الأوقاف، إن مصر بلد وأهل القرآن وستظل، ونسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا من أهل القرآن وفي خدمة القرآن وأهله، وأن يرزقنا بركته في الدنيا وشفاعته وشفاعة حبينا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، كاشفًا أنه سيتم إعلان النتيجة رسميًا على الهواء مباشرة في السادسة من مساء اليوم.وشدد على أن المسابقة التي استمرت أربعة أيام عقدت وسط تحكيم دولي نزيه وشفاف، برئاسة الشيخ محمد حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية، والدكتور عبدالمحسن بن محمد القاسم إمام الحرم النبوي الشريف، ومحكمين من مصر والأردن وفلسطين وروسيا.