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الأربعاء 12 فبراير 2020 الموافق 18 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تسيير 39 رحلة داخلية بمطار القاهرة طوال.. اليوم

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 02:51 ص
مطار القاهرة
مطار القاهرة
محمود السعدى
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تسير شركات الطيران الخاصة المصرية، طوال اليوم الأربعاء، بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي القديم، والمخصص لرحلات شركات الطيران الخاصة المصرية وبعض الشركات العربية والإفريقية، 39 رحلة جوية داخلية إلى المدن السياحية والحضارية بمرحلتي السفر والوصول، لنقل أكثر من 11 ألف راكب من مختلف الجنسيات.

ويشهد مبنى الركاب، خلال الآونة الأخيرة، زيادة في الرحلات الجوية، بالإضافة إلى سفر ووصول آلاف الركاب من مختلف الجنسيات للقاهرة والمدن السياحية المصرية؛ لحرص الوفود السياحية والركابية على قضاء تلك الأوقات بالشواطئ الساحلية والمناظر الطبيعية الخلابة.

وكان الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني، وجه بضرورة توفير كافة الخدمات والتسهيلات اللازمة للوفود الركابية والسياحية بالمطارات المصرية.

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