واشنطن: الشعب الإيرانى يعانون من نظامهم الحاكم
الأربعاء 12/فبراير/2020 - 01:05 ص
قالت الولايات المتحدة إن الشعب الإيراني يعاني منذ 41 عامًا في ظل "فشل" النظام الحاكم.
وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية مساء اليوم الثلاثاء:"ليس عليهم (الإيرانيون) أن يتحملوا ولو لمدة عام آخر من الفشل".
وأضافت:"نقف إلى جانب الشعب الإيراني في تطلعاته نحو مستقبل أكثر إشراقا".
وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية مساء اليوم الثلاثاء:"ليس عليهم (الإيرانيون) أن يتحملوا ولو لمدة عام آخر من الفشل".
وأضافت:"نقف إلى جانب الشعب الإيراني في تطلعاته نحو مستقبل أكثر إشراقا".