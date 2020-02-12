واشنطن: الشعب الإيرانى يعانون من نظامهم الحاكم

قالت الولايات المتحدة إن الشعب الإيراني يعاني منذ 41 عامًا في ظل "فشل" النظام الحاكم.وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية مساء اليوم الثلاثاء:"ليس عليهم (الإيرانيون) أن يتحملوا ولو لمدة عام آخر من الفشل".وأضافت:"نقف إلى جانب الشعب الإيراني في تطلعاته نحو مستقبل أكثر إشراقا".