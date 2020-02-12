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الأربعاء 12 فبراير 2020 الموافق 18 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أوتو

«فيرارى» يكشف عن سيارته الجديدة لـ«فورمولا 1»

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 12:58 ص
«فيرارى»
«فيرارى»
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كشف فريق فيراري الإيطالي، أمس الثلاثاء، عن سيارته الجديدة للموسم المقبل من بطولة العالم لسباقات سيارات "فورمولا.1".

وكشف "فيراري" عن سيارته الجديدة من خلال عرضٍ مبهر على مسرح فالي- ريجيو إيميليا.

وأطلق "فيراري" على سيارته الجديدة اسم "أس. إف 1000" وجاء هذا الاسم نظرا لأن الفريق الإيطالي سينافس في الموسم الجديد على تحقيق الفوز رقم 1000 في تاريخ مشاركاته بـ"فورمولا.1".

وأكد جون الكان رئيس مجلس إدارة فيراري حرص فريقه على استعادة أيام المجد بعد سنوات من الإحباط في ظل هيمنة مرسيدس على عالم "فورمولا.1".

وقال إلكان: "رغم كل هذه الانتصارات فإن التعطش للنجاح يبقى هائلًا بيننا جميعًا في فيراري، ندرك مدى قوة المنافسة".

من جانبه قال ماتيا بينوتو مدير الفريق خلال مراسم الكشف عن السيارة الجديدة: "في ظلّ استقرار القوانين فلا توجد الكثير من التصميمات الثوريّة التي بوسعك تقديمها، لكنّنا عملنا على تحسين كلّ جزء منها".

وأضاف: "عملنا على وحدة الطاقة، ونظام التعليق للسماح لسائقَينا بالحصول على استجابة جيّدة بصرف النظر عن وضع المضمار".

وأوضح السائق الألماني لـ"فيراري"، سيباستيان فيتيل "أحبها كثيرًا"، فيما أضاف زميله تشارلز لوكلير: "عملنا بقوة مع الفريق من أجل الحصول على أفضل سيارة ممكنة".

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