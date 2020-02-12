الصحة تصدر منشورات لضبط مستحضرات غير مطابقة

قررت الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة، ضبط وتحريز 3 مستحضرات علاجية عبارة عن مضاد حيوي وقطرات للعين؛ لعدم مطابقتها للمواصفات.وأصدرت إدارة الصيدلة منشورًا حمل رقم 1 لسنة 2020، بضبط مستحضر Keflex 250 mg5ml pos مضاد حيوي لعلاج الالتهابات الناتجة عن البكتيريا ومنها التهابات الأذن الوسطى.وأوضح المنشور أن، المستحضر من إنتاج شركة حكمة للصناعات الدوائية للتشغيلات رقم 2088-2087- 2086؛ بناء على طلب الشركة المنتجة، مع تسليم مندوب الشركة الأحراز وأخذ التعهد بعد فض الأختام إلا في وجود أحد مفتشي الصيدلة مع موافتنا بالكميات التي تم تحريزها على يتم الإعدام بمعرفة لجنة يكون أحد اعضائها من مفتشي الصيدلة.وفي منشور آخر حمل رقم 2 لسنة 2020، قررت إدارة الصيدلة ضبط وتحريز مستحضرين لقطرة العين travonorm 5 ml eye drop وهي قطرة لعلاج حساسية العين من إنتاج شركة أوركيديا تشغيلات رقم 0618195- 0418127-0218123-1118122-0818196-1218123 – 1218199- 1218124، حيث أنها غير مطابقة من حيث الخواص الطبيعية.كما أمرت بضبط وتحريز مستحضر Travonorm 2.5 ml eye drop بأرقام تشغيلات 1118121- 0418129-0218121-0818193-0218122-0818192-0518188 حيث أنها غير مطابقة من حيث الخواص الطبيعية.