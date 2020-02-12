ارتفاع حصيلة وفيات «كورونا» ف الصين إلى 1110 أشخاص

أعلنت السلطات الصحية في الصين ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا إلى 1110 أشخاص على الأقل.جاء ذلك بعد أن سجلت مقاطعة هوبي، بؤرة انتشار الفيروس، 94 حالة وفاة إضافية خلال يوم أمس الثلاثاء، حسب بيان صدر عن اللجنة الصحية في المقاطعة نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.وبلغ عدد الوفيات في مقاطعة هوبي وحدها 1068 حالة.كما سجلت المقاطعة 1638 إصابة إضافية الثلاثاء إجمالي حالات الإصابة المؤكدة فيها إلى 33366 حالة.ومن المقرر أن تنظم منظمة الصحة العالمية مؤتمرًا عن فيروس كورونا الجديد، يستمر يومين، يشارك فيه خبراء في الفيروس.وتأمل المنظمة من وراء هذا المؤتمر الذي يجمع الكثير من العلماء المعنيين بالفيروس، في أن يكون هناك تبادل سريع للمعلومات، قائم على الحقائق العلمية والمعلومات المتوفرة بالفعل عن هذا الشكل الجديد من فيروس كورونا، والذي يصيب الرئتين.وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت في تصريحات سابقة، أن فيروس كورونا الجديد بات يشكل حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي، لكنها دعت إلى عدم الحد من الرحلات إلى الصين.وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، إن «قلقنا الأكبر يكمن في إمكانية انتشار الفيروس في البلدان المختلفة حيث الأنظمة الصحية أكثر ضعفًا، ورغم انتشار الفيروس، فإن المنظمة لا توصي بالحد من الرحلات وعمليات التبادل التجاري وحركة الأفراد، وهي تعارض حتى فرض أي قيود على الرحلات إلى الصين».كما حذرت هيئة المراقبة الدولية من أن العديد من الدول غير مستعدة لمواجهة الوباء، مشيدة من جهة ثانية بسرعة التحرك التي أظهرتها الدول ومنظمة الصحة حتى الآن.يذكر أن فيروس كورونا الجديد يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة، مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).