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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

صدور النسخة العربية لكتاب «نسوية السايبورغ» عن مؤسسة أروقة للنشر

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 12:32 ص
نسوية السايبورغ
نسوية السايبورغ
نضال ممدوح
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تحت عنوان «نسوية السايبورغ.. عن بيان السايبورغ»، صدرت مؤخرًا عن مؤسسة أروقة للدراسات والترجمة والنشر٬ النسخة العربية التي أعدتها وترجمتها الباحثة أماني أبو رحمة.

وبحسب ناشر الكتاب: في كتابيه "لعنة آدم" و"سبع بنات لحواء" يحلل بريان سايكس من منظور بيولوجي٬ أزمة الذكر التي تهدد وجوده، ويشير إلى صراع خفي يدور رحاه بين كروموسوم وأي وكروموسوم أكس٬ أو بين دنا الميتوكوندريا وكروموسوم واي٬ وفي هذا الصراع تحقق الأنوثة انتصارات ساحقة لا تحققها الحركات النسوية في أي مكان، واحدة من نتائج تلك الحرب الخفية أن الحيوانات المنوية تمر بأحوال سيئة. والنتيجة العامة توضح انتقام الأنثى أو المرأة من الرجل بوسائلها الخاصة الخفية وربما تقود هذه النتيجة إلى استشراف مستقبل الذكر وانقراضه في النهاية لتسود الأنثى في المستقبل مثلما كانت كذلك في بدء الحضارة البشرية وعصر الأمومة.

تُرجح الكاتبة أماني أبورحمة كفة المرأة وتذهب إلى أن "المرأة، وليس الرجل، هي المناسبة بشكل فريد للحياة في العصر الرقمي، وأن انبثاق العصر الرقمي، أظهر استجابة بالغة من قبل المرأة في الثمانينيات ويبشر بإمكانات إيجابية جدا حول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتمكين النساء وتحويل العلاقات الجندرية".

وبناء على هذا التحول "ترى النسويات المنظرات في مجال الإنترنت، على سبيل المثال، أن التقنيات الرقمية تطمس الحدود بين البشر والآلات، وبين الذكور والإناث، وتمكن المستخدمين من اختيار هويات بديلة وافتراضية"، وإذا كانت التكنولوجيا الصناعية قد تميزت بشخصية بطريركية ذكورية، فإن "التقنيات الرقمية، القائمة على الدماغ بدلا من العضلات، وعلى الشبكات بدلا من التسلسل الهرمي، تبشر بعلاقة جديدة بين النساء والآلات. وبالنسبة للنسويات، فإن الإنترنت والفضاء السايبيري يعد ميديا أنثوية توفر الأساس التكنولوجي لشكل جديد من المجتمع يحمل إمكانية تحرر للنساء".

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