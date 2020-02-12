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الأربعاء 12 فبراير 2020 الموافق 18 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

افتتاح معرض «هوى» للفنان هانى عبد البديع بالهناجر.. الليلة

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 12:11 ص
معرض «هوى»
معرض «هوى»
نضال ممدوح
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يفتتح بمركز الهناجر للفنون، التابع لقطاع شئون الإنتاج الثقافي، في السادسة من مساء اليوم الأربعاء٬ معرض "هوى" للفنان التشكيلي الدكتور هاني عبدالبديع، بقاعة آدم حنين، تحت إشراف الفنان محمد دسوقي مدير عام المركز.

وعن المعرض يقول الدكتور هانى عبد البديع، أنه يضم مجموعة من الأعمال الفنية المعبرة عن الوجوه والجسد بشكل بسيط وصادق، بهدف إعادة تشكيل الواقع فى صور متألقة، بألوان مشرقة ومساحات متناسقة، ويستمر المعرض حتى ١٧ فبراير الجاري.

حصل عبد البديع، علي جائزة قلادة جامعة القاهرة 1995، فيما أقام عدد من المعارض الخاصة منها: معرض همس الكتل بقاعة راتب صديق بأتيليه القاهرة ديسمبر 2010، معرض سحر الفراغ قاعة نهضة مصر بمركز محمود مختار الثقافى بمتحف محمود مختار ديسمبر 2015.

وشارك في العديد من المعارض الجماعية من بينها: صالون الأتيليه التاسع والخمسون 2010، مهرجان الإبداع التشكيلى الرابع٬ المعرض العام الدورة الثالثة والثلاثون 2010، صالون قرطبة الأول للأعمال الصغيرة بقاعة قرطبة مارس 2011، المعرض العام للفنون التشكيلية الدورة ( 34 ) 2012.

كما شارك في معرض (مختارات لأعمال الفنانين المعاصرين) من مقتنيات متحف الفن المصري الحديث قاعة أبعاد إبريل 2013، المعرض العام للفنون التشكيلية الدورة ( 35 ) مايو 2013، بالإضافة لمعرض (المحروسة) بقاعتي إيزيس - نهضة مصر بمركز محمود مختار الثقافى يوليو 2017.

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