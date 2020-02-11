«كلام ستات» يستضيف إيناس جوهر وسها سعيد

استضافت أسرة برنامج «كلام ستات»، اليوم، على قناة «أون» الإذاعية الكبيرة إيناس جوهر، والصحفية سها سعيد، وذلك للحديث عن كتاب «نجوم ماسبيرو يتحدثون» الجزء الثاني، والتي شاركت فيه الإذاعية الكبيرة بحوار كامل.وتحدثت إيناس جوهر وسها سعيد عن الحوار الذي ضمته دفتي الكتاب، والذي شمل مسيرتها ومواقف من حياتها.يذكر أن الجزء الثاني من كتاب «نجوم ماسبيرو يتحدثون»، الصادر عن دار النخبة، يضم ١٥ شخصية من رواد العمل الإعلامي إذاعة وتليفزيون يتحدثون عن مشوارهم الإعلامي الطويل، ومنهم الأستاذ فهمي عمر، والأستاذ عمر بطيشة، والأستاذة أمينة صبري، والأستاذ عبد الوهاب قتاية، والأستاذ محمد مرعي، ووزيرة الإعلام الأسبق الدكتورة درية شرف الدين، ومجموعة من كبار الإعلاميين.كما يشار إلى أن برنامج «كلام ستات» من إعداد فاطمة شفيق، وتقديم الفنانه نهال عنبر، والمذيعة شريهان أبو الحسن، وندي رحمي.