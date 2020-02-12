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الأربعاء 12 فبراير 2020 الموافق 18 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

والد المولودة رقم «100 مليون»: مكتب الصحة أبلغنى بأن ابنتى حدث تاريخى

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 03:25 ص
والد الطفلة
والد الطفلة
المنيا - على حسين
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ياسمين رمضان ربيع عبد العزيز، رضيعة لم تكمل من عمرها اليوم الأول، والدها مزارع باليومية، لم يكن والدها يعلم وهو يقوم بإجراءات تسجيلها بمكتب الصحة بمركز سمالوط شمال محافظة المنيا، أن ابنته ستدخل التاريخ وهو معها بعد أن اتصل به مكتب الصحة وأبلغه أن أبنته أكملت عقد المصريين لـ 100 مليون، لتصبح «ياسمين» هي بطلة هذا الحدث السكاني التاريخي

«الدستور» التقت والد الطفلة، ويدعى رمضان ربيع عبد العزيز، 22 سنة، مزارع باليومية، ومقيم بعزبة الوسيلة التابعة للوحدة المحلية لقرية منقطين بمركز سمالوط، حيث قال إنه متزوج منذ عام، وبالتحديد يوم 10 2 2019، وأن زوجته أنجبت ابنته «ياسمين»، يوم الثلاثاء الموافق 10 فبراير الجاري، بعيادة الدكتورة هبة الشاذلي بمدينة سمالوط، ثم توجه الساعة الثانية ظهرًا لمكتب الصحة بسمالوط وقام بتسجيل ابنته واستخراج شهادة ميلاد لها، وعقب مغادرته لمكتب الصحة فوجئ باتصال تليفوني من المسئولين بمكتب الصحة يبلغونه أن مولودته هي رقم 100 مليون بين عدد السكان، وأن هذا حدث تاريخي، ولكنه لم يستوعب هذا الكلام.

يضيف والد ياسمين، أنه لم يتمكن من الاحتفال بقدوم نجلته الأولى؛ بسبب أن هناك حالة وفاة عند جيرانه فرفض الاحتفال واكتفى بحالة الفرحة والسعادة داخل المنزل الذي أقيم بغرفة بداخله أنا وزوجتي.

وبسخرية وتهكم على وضعه المادي قال والد ياسمين، إنه فوجئ بإحدى القنوات تقوم بالتصوير معه وآخرى تقوم بعمل مداخلة رغم أنني لم ولن أتمكن من رؤية نفسي بهذه القنوات؛ لأنني لا أمتلك جهاز تليفزيون أو أي شيء، وأقيم بغرفة بمنزل والدي أو على حد قوله نصًا: « أبويا ملقحنى في أوضه بالبيت».

ويناشد رمضان ربيع عبد العزيز والد ياسمين المسئولين بالمحافظة والرئيس بتوفير وظيفة وشقة يستطيع العيش من خلالهما وتوفير حياة كريمة لأسرته ومولودته الجديدة، حيث أنه يعمل مزارع باليومية في أراضي الغير، ويستيقظ من الفجر حتى يستطيع العثور على عمل يوفر له لقمة العيش والحد الأدنى من المتطلبات اليومية.
والد المولودة رقم «100 مليون»: مكتب الصحة أبلغنى بأن ابنتى حدث تاريخى
والد المولودة رقم «100 مليون»: مكتب الصحة أبلغنى بأن ابنتى حدث تاريخى
والد المولودة رقم «100 مليون»: مكتب الصحة أبلغنى بأن ابنتى حدث تاريخى
والد المولودة رقم «100 مليون»: مكتب الصحة أبلغنى بأن ابنتى حدث تاريخى
والد المولودة رقم «100 مليون»: مكتب الصحة أبلغنى بأن ابنتى حدث تاريخى
والد المولودة رقم «100 مليون»: مكتب الصحة أبلغنى بأن ابنتى حدث تاريخى
والد المولودة رقم «100 مليون»: مكتب الصحة أبلغنى بأن ابنتى حدث تاريخى
والد المولودة رقم «100 مليون»: مكتب الصحة أبلغنى بأن ابنتى حدث تاريخى

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