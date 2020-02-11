نادى القضاة ينعى النائب العام الأسبق رجاء العربى

نعى مجلس إدارة نادي قضاة مصر، ببالغ الحزن والأسى المستشار المرحوم رجاء العربي النائب العام الأسبق.وصرح المستشار رضا محمود السيد، المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، بأن النادي أصدر بيانًا وجاء بِه: «ينعى مجلس إدارة نادي قضاة مصر ببالغ الحزن والأسى شيخا جليلا من شيوخ القضاة المستشار المرحوم رجاء العربي النائب العام الأسبق».وأضاف النادي: «إذ يستذكر نادي القضاة بمناسبة هذا المصاب الجلل، ما كان للراحل من سيرة عطرة وجهود محمودة إذ أفنى الفقيد حياته في خدمة القضاء والنيابة العامة وتولى منصب النائب العام المساعد ثم تولى منصب النائب العمومي من عام ١٩٩١ حتى اكتمال عطائه في عام ١٩٩٩ كان فيها نموذجًا يحتذى به للقضاء المصري الشامخ ولرجال النيابة العامة الشرفاء».واختتم النادي بيانه: «إذ يتقدم نادي قضاة مصر بأحر التعازي لأسرة الشيخ الفقيد، داعين الله سبحانه أن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان».