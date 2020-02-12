البنتاجون: الوجود الروسى فى ليبيا يشكل عائقًا للتحرك الأمريكى

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن الوجود الروسي في ليبيا يضر بأنشطة الولايات المتحدة الأمريكية في مكافحة الإرهاب، ويقوض التعاون بين واشنطن وشركائها في غرب أفريقيا.جاء ذلك في تقرير قدمته المفتشية العامة في البنتاجون، حول أنشطة مكافحة الإرهاب في شرقي وشمالي وغربي أفريقيا، في الفترة ما بين 31 أكتوبر إلى 31 ديسمبر 2019.وقال التقرير، بحسب ما نقلت وكالة شهاب الفلسطينية، "إن القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) تشير إلى أنه من الممكن أن يشكل ازدياد التواجد الروسي في ليبيا عائقًا أمام حلفاء الولايات المتحدة العسكريين، وأمام كفاح واشنطن ضد الإرهاب".وأضافت "أفريكوم"، بحسب التقرير، أن تواجد روسيا في شمال أفريقيا، يمثل تحديًا هامًا للولايات المتحدة وحلفائها، ويشكل عائقًا أمام تحرك الولايات المتحدة بحرية في جنوب المتوسط.