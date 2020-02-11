«طيور تأبى الرحيل» بالحرية للإبداع فى الإسكندرية.. غدًا

يقيم مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، ندوة لمناقشة كتاب "طيور تأبى الرحيل" للناقد محمد كمال، والصادر عن المجلس الأعلى للثقافة، غدًا الأربعاء في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، ويناقش الكتاب الدكتور فتحي أبو عيانة.ويتناول الكتاب بالنقد والتحليل، خمسة عشر فنانًا من محافظات مصر، منهم الفنان السيد عبده سليم، الذي خصص له فصلًا في الكتاب كأحد الفنانين اللامعين في الحركة التشكيلية المصرية منذ ثلاثة عقود، انطلاقًا من بلدته "إبشان" إحدى قرى مركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، التي أبى الرحيل منها حتى الآن، والفنان الراحل بخيت فراج، الفنان الراحل بدوي سعفان، الفنان الراحل الدكتور بكري محمد بكري، الدكتورة رباب نمر، الفنان سعد زغلول، الفنان الراحل الدكتور شاكر المعداوي، الفنان الراحل عبدالمنعم مطاوع، الفنان عصمت داوستاشي، الفنان علي دسوقي، الفنان مصطفى بط، الفنان الدكتور مصطفى عبدالوهاب، الفنان الراحل مصطفى مشعل، الفنان الدكتور ممدوح الكوك، الفنان وفيق المنذر.