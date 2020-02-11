دراسة: الأطفال يؤثرون على أنفسهم أكثر من الكبار

أظهرت دراسة حديثة أجراها العلماء في معهد علوم الدماغ والتعلم (I-LABS) في جامعة واشنطن، أن الأطفال في سن الرضاعة يستطيعون ممارسة سلوك الإيثار بشكل أكثر فعالية من الكبار، وفقًا لتقرير نشرته «بيبول» الأمريكية، أمس الإثنين.وأشارت الدراسة- التي نُشرت نتائجها في الرابع من فبراير الحالي في Nature Publishing Group، وهي مجلة أسبوعية متخصصة في نشر التقارير العلمية والطبية- إلى أن الأطفال بعمر 19 شهرًا دائمًا ما يقدمون الطعام لغيرهم من الغرباء، حتى وإن كانوا يشعرون بالجوع، ولكن هذا لا يحدث كثيرًا عند الكبار.ونقلت المجلة عن رودولفو كورتيس باراجان، المؤلف الرئيسي للدراسة التي أجريت على ما يقرب من 100 طفل في سن الرضاعة، قوله: «إن مشاعر الإيثار أحد أكثر الجوانب المميزة للإنسان وجزء مهم لاكتمال النسيج الأخلاقي للمجتمع».