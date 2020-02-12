اليوم.. مجلس الأمن يصوت على وقف غير مشروط للنار فى ليبيا

أفادت العربية، مساء أمس الثلاثاء، نقلًا عن مصادر دبلوماسية، بأن جلسة لمجلس الأمن الدولي ستعقد اليوم الأربعاء، للتصويت على مشروع قرار يدعم وقف إطلاق النار في ليبيا، ليصبح أول نص ملزم يتبناه مجلس الأمن منذ اندلاع المعارك بداية أبريل الماضي.ووفقًا للمصدر، يؤكد مشروع القرار على "ضرورة وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا، في أول فرصة ومن دون شروط مسبقة".وكانت البعثة الأممية للدعم إلى ليبيا، أعلنت السبت الماضي، أن الأطراف الليبية باللجنة العسكرية المشتركة 5+5، تستأنف محادثاتها 18 فبراير الجاري، في محاولة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في طرابلس، بعد فشلها في التوصل إلى اتفاق خلال جولة أولى من المحادثات في جنيف.كما أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، قبل أيام، أن الأزمة الليبية أصبحت معقدة بسبب تصدير الأسلحة لها من بعض الجهات التي أصبحت مؤثرة في الوضع الليبي، في إشارة إلى تركيا التي تواصل دعمها لميليشيات الوفاق من خلال إرسال أسلحة ومقاتلين مرتزقة إلى طرابلس.