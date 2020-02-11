إنجى على تعلن خطوبة ناهد السباعى

شاركت الإعلامية إنجي علي، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، بصورة من كواليس مشاركتها في مهرجان أسوان السينمائي لأفلام المرأة في دورته الرابعة.الصورة ظهرت فيها كل من الفنانة ناهد السباعي، وداليا مصطفى، ونجلاء بدر، وعلقت إنجي عليها قائلة: "مبروك خطوبة ناهد السباعي من مهرجان أسوان الدولي لفيلم المرأة".ولم تكشف إنجي علي عن أي تفاصيل حول العريس أو شخصيته واكتفت بتشويق جمهورها فقط.كانت ناهد السباعي، قد أطلت أمس الاثنين في حفل الافتتاح، بفستان وصفته بالكوفرته، وتم تكريم والدتها المنتجة ناهد فريد شوقي، خلال حفل افتتاح مهرجان أسوان عن مجمل أعمالها.وانطلقت النسخة الرابعة من المهرجان، الذي تستمر فعالياته حتى 15 فبراير، بحضور كوكبة من نجوم السينما والمسرح من داخل مصر وخارجها.ويشارك في المهرجان هذا العام من خارج مصر، النجمة الإسبانية فيكتوريا أبريل، ضيف شرف المهرجان.