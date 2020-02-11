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محمد العسيري
الثلاثاء 11 فبراير 2020 الموافق 17 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

شويكار تطمئن جمهورها: «أنا كويسة.. الدهن فى العتاقى (فيديو)

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 11:08 م
شويكار
شويكار
أحمد عبد الرازق
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وجهت الفنانة القديرة شويكار رسالة طمأنة إلى جمهورها بشأن حالتها الصحية، مؤكدة أنها بخير.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" المذاع على فضائية «on e» أنها تتابع المسلسلات وبعض برامج التوك شو، مشيرة إلى أنها تشاهد مسلسل ختم النمر، مبدية إعجابها به:"إيه الجمال ده.. صحيح الدهن في العتاقي".

وأشارت إلى أنها تقوم بالتجهيز لعمل مسلسل إذاعي بالتعاون مع أحمد فلوكس وسيتم عرضه خلال رمضان المقبل.

وتابعت: أنها فيما يتعلق بعمل مسلسلات تلفزيونية، فإن الأمر صعب بالنسبة لها نظرًا لما يتطلبه ذلك من مجهود شاق.

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