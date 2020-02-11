بدء العمل على مشروع التحول الرقمى بوسط الإسكندرية

بدأ حى وسط الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، العمل بمشروع التحول الرقمي بالمحافظة، بالتنسيق بين كافة الأجهزة ذات الشأن، وبمتابعة العميد فادي وديع رئيس حى وسط، وفقا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.تم اليوم الانتهاء من أعمال الحفر وتركيب مواسير الكابلات الفايبر بقسم شرطة محرم بك، وإدارة جوازات محرم بك، في إطار إنجاز المرحلة الأولى من عملية التحول الرقمي، التي تستهدف ربط كافة الجهات والهيئات من خلال الشبكات، والتي من المتوقع وفقا للتقديرات أن تستمر 6 شهور تقريبا.وتستهدف المرحلة الأولى ربط كل الجهات الخدمية مثل: إدارات "الجوازات، الوزارات، الهيئات، الجامعات، أقسام الشرطة، الحماية المدنية، المرور، التموين، الوحدات البيطرية، وزارة الأوقاف، وهيئة البريد على مستوى الجمهورية".وتنفذ المشروع الشركة المصرية للاتصالات، في إطار الارتقاء بمنظومة تقديم الخدمة، إعطاء وتقديم البيانات بسرعات عالية وتطبيقات متطورة مما يوفر الوقت والجهد.