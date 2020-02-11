رئيس «بيئة الوفد»: نشاط مكثف للجنة خلال الفترة المقبلة

اجتمع الدكتور محمد خليفة، رئيس لجنة البيئة والطاقة بحزب الوفد، وعضو مجلس النواب، مع أعضاء اللجنة للاتفاق على الفعاليات التي ستشارك بها خلال الفترة المقبلة.وأكد عضو مجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة الذي أقيم في مقر الحزب، اليوم الاثنين، أن لجنة البيئة والطاقة ستشهد نشاطًا كبيرًا خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن أبرزها تحديد موعد مع نادية مكرم عبيد، وزير البيئة الأسبق، المدير التنفيذي لمركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا "سيداري".وأشار «خليفة» إلى أن اللجنة تُعد للقاء بأعضاء مجلس النواب، وحضور جلسات لجنة البيئة والطاقة في البرلمان، للاستماع إلى الآراء والمقترحات، ومناقشات مشاريع القوانين، وطلبات الإحاطة في المجلس.