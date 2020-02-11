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الثلاثاء 11 فبراير 2020 الموافق 17 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ألمانيا تعلن اكتشاف إصابتين جديدتين بفيروس كورونا

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 10:50 م
كورونا
كورونا
عبير سليم
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أعلنت ألمانيا، اليوم الثلاثاء، اكتشاف حالتين جديدتين لفيروس كورونا في ولاية بافاريا الجنوبية، ليصل عدد حالات الإصابة المعروفة في أكثر الدول الأوروبية تعدادا للسكان إلى 16.

وقالت وزارة الصحة في بافاريا، إن الحالتين الجديدتين لهما صلة بعدوى انتشرت بين موظفين في شركة بمنطقة شتارنبرج غربي ميونيخ.

وكانت شركة ويباستو لتوريد قطع السيارات قالت الشهر الماضي، إن موظفا صينيا تأكدت إصابته بالفيروس لدى عودته من الصين في أعقاب زيارة لمقر الشركة قرب ميونخ.

ويبدو أن الموظف نقل العدوى إلى عدد من زملائه الألمان خلال الزيارة.
 وأعلنت السلطات الصينية، اليوم الثلاثاء، أن فيروس كورونا المستجد أودى حتى اليوم بحياة 1016 شخصا في جميع أنحاء البلاد، كما زاد عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس إلى 42 ألفا و638 حالة.

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