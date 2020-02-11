يوم الإبداع الفني لذوي الاحتياجات الخاصة يبهر جمهور أسيوط (صور)

نظم فرع ثقافة أسيوط بإقليم وسط الصعيد الثقافى، بحضور اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، مدير عام فرع ثقافة أسيوط، يوم الإبداع الفني لذوي الاحتياجات الخاصة الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، من خلال برنامج التمكين الثقافي لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجتمع، وذلك بحضور لفيف من القيادات الثقافية والتنفيذية والأمنية والتعليمية، وكوكبة من الأدباء والشعراء والمبدعين والإعلاميين بمحافظة أسيوط.بدأت فعاليات اليوم بالسلام الوطنى، أعقب ذلك ترحيب كبير من الأطفال لمحافظ أسيوط، حيث تفقد معرض فني للأشغال الفنية من الكرتون للفنان إبراهيم عبد السلام من ذوي الاحتياجات الخاصة، تلاه عروض فنية لعرائس الماريونت قدمها الفنان عمرو حمزة وماسكات العرائس، بينما قدمت فرقة النور للمكفوفين لقصر ثقافة أسيوط العرض المسرحي بعنوان "القلب الأبيض" على مسرح القصر، تأليف أيمن النمر إخراج محمود عيد، ديكور حمدي قطب، وتعبير حركة زيكو، إضاءة مايكل يعقوب، يتناول العرض المسرحي أحلام وطموحات ذوي الاحتياجات الخاصة وحقهم في العيش الكريم والنظرة السلبية من المجتمع وصعوبة التعايش مع الظروف الخاصة بهم وأيضا يناقش العرض جهود الدولة في دمج ذوي الاحتياجات الخاصة مع الأسوياء وضياع حقوقهم ويقدمون صرخة حق لتصل إلى أعماق القلوب في حقهم في مجرد الأحلام.واختتمت فعاليات اليوم بعرض فيلم تسجيلي إهداء إلى روح المرحومة الفنانة لبنى نور الدين مرزوق أحد أعضاء الفرقة، كما قدم القصر ثقافة أسيوط درع وشهادة تقدير لأسم الراحلة، بينما قدمت الفرقة درعا لإحياء ذكراها.