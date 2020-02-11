نادية الجندى تعود للقاهرة خلال أيام لاستكمال تصوير «نساء من ذهب»

تعود النجمة نادية الجندي، خلال أيام قليلة إلى القاهرة، برفقة فريق عمل مسلسلها الجديد "نساء من ذهب"، لاستكمال التصوير داخل أستوديو مصر، استعدادًا لعرضه خلال رمضان المقبل.مسلسل "نساء من ذهب" مقتبس عن عمل أمريكي من إنتاج ديزني، عربته ورشة كتابة تحت إدارة السيناريست أمين جمال، وتدور أحداثه في إطارٍ كوميدي، ويشاركها فيه ثلاث نجمات: نبيلة عبيد، وسميحة أيوب، وهالة فاخر، ويشاركهن بطولة حلقاته العديد من ضيوف شرف.يشار إلى أن العمل يتم تصويره هذه الفترة في لبنان، وتم عمل لوكيشن خاص به، في إحدى اللوكيشانات الداخلية بمدينة بيروت، وتم تصوير عدد من المشاهد هناك.