«النفط ثروة وقوة».. محاضرة بثقافة الإسكندرية

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية بمواقع فرع ثقافة الإسكندرية؛ حيث أقام قصر ثقافة مصطفى كامل محاضرة بعنوان "النفط ثروة وقوة"، كما نظم القصر اللقاء الأسبوعي لورشة تعليم العزف على الأورج تدريب الفنان حسام المصري.وأقام قصر ثقافة الأنفوشى بمرسم الطفل ورشة تصميم أشكال حيوانات باستخدام الكانسون والبورو جليتر، والأقراص المدمجة، تلاها ورشة للتدريب على الرسم بالألوان الزيتية بمرسم الفنون التشكيلية.وبمناسبة عيد الحب العالمي عقد القصر ندوة بعنوان "الحب هو الحل" بحضور الأديبة نجلاء خليل ود.مها حسنى، دارت حول الفرق بين الحب والاحتواء وما هى لغات الحب الخمسة، وذلك ضمن نشاط المكتبة العامة، كما عقد نادي القصة اللقاء الأسبوعي لمناقشة أعمال الأعضاء بحضور الناقدة الدكتورة نجلاء نصير.وعقد نادي أدب بيت ثقافة ٢٦ يوليو اللقاء الأسبوعي ودار حول حول الصحابة الذين ضربوا لنا الأسوة والقدوة الحسنة فى تشكيل الهوية الدينية وبينوا لنا جوهر الإسلام بحضور الأديبة عزة رشاد، بينما أقام بيت ثقافة أبوقير محاضرة بعنوان "حب الوطن" بمركز شباب البرنس بالملاحة، تحدثت خلالها زينب محمد عن دور الدولة والمؤسسات الإعلامية في تنمية حب الوطن لدى النشء، مؤكدة ضرورة الارتقاء به وواجبنا في الحفاظ على أراضيه.