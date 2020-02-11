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الثلاثاء 11 فبراير 2020 الموافق 17 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

مصابان في حادث تصادم شاحنة نقل ثقيل بأسوان الجديدة

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 10:32 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
أسوان_إسراء توفيق
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وقع حادث تصادم شاحنة نقل ثقيل، مساء اليوم الثلاثاء، في مدخل مدينة أسوان الجديدة، ما أسفر عن إصابة شخصين.

تلقى مرفق إسعاف أسوان، إخطارًا يفيد بإصابة شخصين، وتوجهت سيارات الإسعاف، لنقل المصابين لمستشفى أسوان الجامعي، لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات اللازمة.

وتلقت مديرية أمن أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم شاحنة نقل ثقيل بالبوابة الكائنة بمدخل مدينة أسوان الجديدة، وتوجه رجال الأمن إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وجار إزالة آثار الحادث من الطريق.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وستتولى النيابة العامة تحقيقاتها للوصول إلى الحقائق.

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