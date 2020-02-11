مصابان في حادث تصادم شاحنة نقل ثقيل بأسوان الجديدة

وقع حادث تصادم شاحنة نقل ثقيل، مساء اليوم الثلاثاء، في مدخل مدينة أسوان الجديدة، ما أسفر عن إصابة شخصين.تلقى مرفق إسعاف أسوان، إخطارًا يفيد بإصابة شخصين، وتوجهت سيارات الإسعاف، لنقل المصابين لمستشفى أسوان الجامعي، لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات اللازمة.وتلقت مديرية أمن أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم شاحنة نقل ثقيل بالبوابة الكائنة بمدخل مدينة أسوان الجديدة، وتوجه رجال الأمن إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وجار إزالة آثار الحادث من الطريق.وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وستتولى النيابة العامة تحقيقاتها للوصول إلى الحقائق.