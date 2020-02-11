تامر أمين: «بنتي وقفت المقشة.. شيء مرعب»

كشف الإعلامي تامر أمين، عن موقف تعرض له اليوم مع ابنته من داخل منزله وقصة "تحدي المقشة"، الذي نفذته ابنته.وقال "أمين" خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، إن اليوم 11 فبراير يوم معروف بانعدام الجاذبية الأرضية، مشيرًا إلى أن هذا الكلام غير موثق من وكالة ناسا الدولية.ونشر تامر أمين، صورة من داخل منزله للتحدي الذي قامت به ابنته وأوقفت المقشة أمامه الأمر الذي أصابه بالرعب والدهشة في الوقت نفسه وبحث عن الأمر؛ ليجده منتشرا بشكل كبير عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.وكشف عن فيديو لعدد من الأشخاص وهم يقفون إلى جوار مقشة تقف بشكل مائل ولم تسقط دون أن تكون مستندة على أي شيء.