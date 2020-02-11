نائب «الإسعاف» يرفض رشوة بـ4 ملايين جنيه.. ورئيس الهيئة يرد

قال الدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف، إن الدكتور عمرو رشيد، نائب رئيس هيئة الإسعاف الذى رفض رشوة تقدر بـ4 ملايين جنيه، هو من الشباب القياديين والواعدين ومثال يحتذى به كقائد ومسئول وطبيب.أضاف جاد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج كل يوم المذاع على فضائية ON E، أنه لا يحب الخوض فى تفاصيل القضية؛ لأنها معروضة أمام القضاء، لكن الدكتور عمرو رشيد عرضت عليه فرصة غير أخلاقية؛ لكي بيع بلده مقابل "مبلغ محترم وكبير"، لكنه رفض بيع مبادئه وقيمه وهيئته، وهو ما يسعى كل رجال الإسعاف للحفاظ عليه.وعن سؤال الإعلامية بسمة وهبة لرئيس هيئة الإسعاف حول ما يمكن تقديمه من الهيئة للنائب عمرو رشيد، أجاب جاد: "ده سؤال صعب؛ لأن مفيش حاجة توفي إخلاصه وأمانته".