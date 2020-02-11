«تركيا على مشارف انقلاب».. هل يسقط أردوغان قريبا؟

كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، عن تنبوءات أحد الكتاب الأتراك بوقوع انقلاب على الديكتاتور التركي رجب طيب أردوغان.وأضاف الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن الكاتب يوسف قبلان، المقرب من أردوغان، توقع أن يكون هناك انقلاب من جماعة فتح الله جولن والشبكة العميقة في تركيا، بسبب اختلاط الأوضاع الداخلية بالخارجية، في تركيا.وواصل أن أردوغان أصبح عبئا على دولته، وكل الأحداث الداخلية في تركيا تتحرك نحو التخلص منه واقتلاعه من مكانه.واستكمل أن تركيا تشهد حاليا، حالة من الاغتيال الاجتماعي، فبعد محاولة الانقلاب على أردوغان، تم طرد 134 ألف شخص من وظائفهم وهم أشخاص عاطلون عن العمل الآن، وجرى اتهامهم بأنهم يعملون ضد أردوغان.