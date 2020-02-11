سامح عاشور يتابع الحالة الصحية للمحامية دعاء صابر

كلف سامح عاشور نقيب المحامين، بمتابعة حالة المحامية دعاء صابر سلطان الصحية، وصرف شيك من النقابة بمبلغ 35 ألف جنيه للمستشفى التي تتلقى فيه العلاج لإجراء العملية اللازمة لحالتها، من مستحقاتها المالية ضمن مشروع العلاج بالنقابة.وصرح ممدوح عبدالعال عضو مجلس النقابة العامة، بأن النقيب العام، قد كلفه بمتابعة حالة الزميلة والتواصل مع المستشفى، واتخاذ اللازم لإصدار شيك باسم المستشفى، مشيرا إلى أن المحامية تحتاج إلى عملية لاستئصال أورام سرطانية خلال عشرة أيام، بمبلغ 35 ألف جنيه، وستجرى في مستشفي غير متعاقد مع مشروع العلاج بالنقابة.تجدر الإشارة إلى أن إدارة العلاج بالنقابة أرسلت في وقت سابق مساء أمس، إفادة بشأن حالة المحامية دعاء صابر سلطان، المقيدة تحت رقم: ٣٤٦٩٧٢، تضمنت أنها مشتركة بمشروع العلاج لعام ٢٠٢٠، وأخذت من رصيدها 6 آلاف جنيه، وباقي من رصيدها ٤٤ ألف جنيه، علمًا بأنه طبقًا لتقرير وزارة الصحة فهي تعاني من أورام سرطانية ولم تقدم للنقابة أي طلبات عن عام ٢٠٢٠، وطبقا لتقرير الوزارة فهي تتلقى العلاج الكيماوي على نفقة الدولة.