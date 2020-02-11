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الثلاثاء 11 فبراير 2020 الموافق 17 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

الطيار الموقوف: «محمد رمضان كاذب وسأقاضيه»

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 09:42 م
الطيار الموقوف ومحمد
الطيار الموقوف ومحمد رمضان
سمر عبدالله
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قال أشرف أبو اليسر، الطيار الموقوف صاحب أزمة الطائرة، إن ما قاله محمد رمضان عن مطالبته بدفع 9.5 مليون جنيه، بعد إيقافه عن العمل غير صحيح، وأن الفنان محمد رمضان كاذب فيما يقوله، حيث إنه منذ واقعة الطائرة وهو يحاول التواصل مع محمد رمضان ومحاميه إلا أن محامي محمد رمضان يتهرب منه بكافة الطرق، نافيا مطالبته للفنان بأموال.

وأضاف الطيار لـ"الدستور"، أن الفنان محمد رمضان لم يقرأ العقوبة التي وقعت عليه بالإيقاف مدى الحياة وعدم ممارسة المهنة تحت أي ظرف، قائلا: "هاتلي الرخصة يا محمد يا رمضان عشان اعرف أزاول مهنتي".

وأشار الطيار إلى أنه ذهب لمحمد رمضان في مكتبه أمام نادي الصيد ولم يجده بل وجدوا المحامي عبد الغني شوشة، وقال المحامي إن رمضان لم يضع حقي وبعد ذلك تهرب منا واتصلنا به مئات المرات.

واستطرد: "اتفاجئت إنه بيقول إني طلبت منه 9 مليون الكلام ده كدب"، مضيفا: "من يعوضني عن سنوات عمري التي قضيتها وحرمت من راتبي ومما سأحصل عليه من المعاش، تاريخي ضاع في غمضة عين وابني يقول لي رفدوك ليه يا بابا".

وأضاف أن ما حدث لم يرضي أحدا وأن الفنان وعده باستخدام اتصالاته مع جهات عليا، إلا أنه لم يسأل فيه بعد ذلك، مؤكدا أن حقه سيأخذه أمام القضاء بعد كذب الفنان على متابعيه.

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