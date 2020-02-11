إقبال كثيف من السيدات على بعض اللجان الانتخابية بمركز ملوى

رصدت غرفة عمليات حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا، وجود إقبال على بعض اللجان الانتخابية بدائرة مركز ملوي خاصة من السيدات للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات التكميلية، لصالح مرشح الحزب محمد عبد الحكيم أبو زيد والذى يواجه 6 مرشحين مستقلين.ويشرف على الانتخابات 152 مستشارًا وعضوًا من وزارة العدل، موزعين على جميع اللجان الفرعية بدائرة مركز ملوي، ويصل إجمالي عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت بنطاق الدائرة 444 ألفا و867 ناخبًا، مقسمين على 85 مركز انتخابي، و153 لجنة فرعية موزعة كالآتي (79 مدرسة، 2 وحدة صحية، وحدة بقرية شعراوي، مجمع طبي بقرية دروة، 4 معاهد أزهرية، معهد الشهيد بقرية أم قمص، معهد فتيات أم قمص، المعهد الأزهري بقرية بني خالد، المعهد الابتدائي بقرية سان جورج).ومن جانبه، شكّل حزب مستقبل وطن، غرفة عمليات لمتابعة التجهيزات وحل أى مشكلات تواجه العملية الانتخابية ورصد استمرار توافد المواطنين وزيادة مشاركة السيدات.يذكر أنه انطلقت، اليوم الثلاثاء، الانتخابات التكميلية لمجلس النواب؛ في الدائرة السابعة بمركز ملوى، وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات انتهت من جميع الاستعدادات الخاصة بالانتخابات التكميلية لمجلس النواب عن دائرة مركز ملوى.