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الثلاثاء 11 فبراير 2020 الموافق 17 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نائب محافظ أسوان تستمع لشكاوى المواطنين (صور)

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 09:34 م
نائب محافظ أسوان
نائب محافظ أسوان
أسوان_إسراء توفيق
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استمعت الدكتورة غادة يحيى نائب محافظ أسوان، لشكاوى ومطالب 26 مواطنا ومواطنة، خلال لقاء المواطنين الأسبوعي، بحضور مديري التضامن الاجتماعي والزراعة، ونائب رئيس مركز ومدينة أسوان، بالإضافة إلى ممثلي مؤسسات المجتمع المدني، وهم مركز الكبد المصري وجمعية المنار الخيرية.

ووجهت نائب المحافظ، مسئولي لجنة الإسكان بإدراج طلب لإحدى الحالات ضمن قائمة الانتظار بمشروع الأولى بالرعاية مراعاة لظروفها الاجتماعية، مطالبة مدير مشروع الحدائق، بدراسة طلب لأحد العاملين لعودته للعمل مراعاة لظروفه المعيشية.

ووجهت الدكتورة غادة يحيى، تعليماتها لمسئولي التضامن الاجتماعي، بإجراء الأبحاث الاجتماعية اللازمة لـ 12 مواطنا للتأكد من استحقاقهم لصرف المساعدات المالية العاجلة ومعاشات التضامن وتكافل وكرامة، لإعانتهم على تدبير احتياجاتهم المعيشية والصرف منها على العلاج المطلوب لبعض الحالات المرضية.

وكلفت نائب محافظ أسوان، مسئولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، بدراسة 14 حالة لمواطنين تقدموا بطلباتهم والتي من بينها تعويضات عن محلات تم إزالتها، وإدراجهم ضمن السويقات الجديدة الجاري تنفيذها داخل مدينة أسوان، بجانب دراسة توفير محل لها بقرية أبو الريش لتوفير مصدر رزق لها مراعاة لظروفها المرضية، مع دراسة مسئولي مديرية الزراعة لاستكمال إجراءات تخصيص قطعة أرض زراعية بقرية أدندان.
نائب محافظ أسوان تستمع لشكاوى المواطنين (صور)
نائب محافظ أسوان تستمع لشكاوى المواطنين (صور)
نائب محافظ أسوان تستمع لشكاوى المواطنين (صور)
نائب محافظ أسوان تستمع لشكاوى المواطنين (صور)

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