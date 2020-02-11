الجيش السوري يحرر «خان العسل» غرب حلب

أفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا)، مساء اليوم الثلاثاء، بأن وحدات الجيش العربي السوري حرر منطقة خان العسل وحي الراشدين غرب حلب من الإرهابيين.وأوضحت الوكالة، أن عملية تحرير المنطقتين جاءت بعد عمليات مكثفة ضد تجمعات الإرهابيين ومقراتهم والقضاء على آخر تجمعاتهم وبذلك تكون قد استكملت تحرير الجانب الشرقي من الطريق الدولي حلب-دمشق بالكامل.وذكر مراسل سانا في حلب أن وحدات الجيش نفذت عمليات مركزة ضد إرهابيي تنظيم جبهة النصرة والمجموعات المرتبطة به في الأطراف الغربية لمدينة حلب، أسفرت عن دحر الإرهابيين من حى الراشدين 4 ومنطقة خان العسل باتجاه الريف الغربي وإيقاع العديد من القتلى في صفوفهم.وتواصل وحدات من الجيش تعزيز انتشارها في محيط الطريق الدولي حلب دمشق في قرى وبلدات الزربة وايكاردا بعد تحريرها من الإرهاب.