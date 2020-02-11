انتشال جثة شاب من ترعة بكفر الدوار

تمكن رجال قوات الإنقاذ النهرى بالبحيرة، برئاسة العميد محمد بلبع، مدير إدارة الحماية المدنية، اليوم الثلاثاء، من انتشال جثة شاب من ترعة سيدى غازى بكفر الدوار.تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الدوار، يفيد تبلغ من الأهالى بوجود غريق بترعة سيدي غازى، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهرى وتم انتشال جثة "محمد. ح. م" 30 عامًا، ومقيم بقرية الحاجر التابعة لمجلس قرية سيدى غازى، وتم نقلها لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر الدوار العام تحت تصرف النيابة العام.وحُرر المحضر اللازم بالواقعة وأبلغت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.