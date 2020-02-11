أحمد السقا يطالب بإنقاذ محطة الزهراء للخيول

طالب الفنان أحمد السقا بإنقاذ محطة الزهراء للخيول العربية التي تضم 500 حصان عربي، بعد نفوق أكثر 41 من أجود الخيول العربية.وقال السقا في تغريدة عبر موقع "تويتر": «الحصان المصري من أقوى الخيول العربية وليه مميزاته وجماله أتمنى إننا نطور السلسلات ونهتم بيها (الخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الخَيْرُ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ)».وأنهى كلامه بهاشتاج أنقذوا محطة الزهراء للخيول.والمعروف عن الفنان أحمد السقا أنه من النجوم الذين يهتمون بتربية الخيل كما أن يمتلك واحدة من مزارع الخيول والتي يشارك بها في السباقات العربية.وكانت محطة خيول "الزهراء"،قد تصدرت قائمة الأعلى تداولًا على موقع "تويتر"، بعد تغريد عدد كبير من رواد الموقع لأخبار وصور تفيد بنفوق 41 من أجود أنواع الخيول، من إجمالي 500 حصانًا تضمها المحطة.وأكدت الدكتورة نجلاء رضوان، رئيس محطة الزهراء التابعة لوزارة الزراعة، أن حالات النفوق التي شهدتها المحطة، كانت إما بسبب بلوغ الأحصنة سنًا كبيرة، أو بسبب ولدات المهرات الحديثة، حيث أن فرص نفوق الخيول، المولودة حديثًا (من سن يوم حتى 5 أشهر) تكون كبيرة.