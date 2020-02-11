حيثيات إلزام رامى لكح بسداد 76 مليون دولار بالفوائد لـ5 بنوك أجنبية

قضت محكمة جنح مستأنف 6 أكتوبر ببراءة 5 أجانب ممثلين لبنوك أجنبية في مصر من تهمة النصب على رجل الأعمال رامي لكح، والذي ألزمته بسداد مبلغ 76 مليون دولار، وفوائدها منذ عام 2008 حتى الآن حسب الحكم الدولي الصادر من نيويورك لصالح المتهمين والمودع باستئناف القاهرة والمزيل بالصيغة التنفيذية؛ لإصدار لكح سندات دولية بضمان وهمي.صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة محمد جاد، وعضوية القاضيين إبراهيم مرتضى وأحمد رمضان.أقام "رامي لكح" دعواه ضد المتهمين في 10 يوليو 2008 مطالبا بتوقيع أقصى عقوبة عليهم مدعيا قيامهم باستعمال طرق احتيالية، وإيهام شركته بوجود سند دين غير صحيح باستخدام أساليب ومظاهر خارجية وأوراق ومكاتبات مزورة تولد الاعتقاد على صحة هذه الأكاذيب، وبقصد سلب أموال الشركة المدعية والشركات التابعة لها والاستيلاء على أصولها وممتلكاتها والاستيلاء على الضمانات المقدمة من الشركات للبنوك المصرية بقصد الإضرار بشركته.كما طالب بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا له مبلغ 150 مليون دولار، تعويضا عن الأضرار التي لحقت به بعد قيام المتهمين بالادعاء مدنيا ضده في تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا.وقالت المحكمة في حيثياتها إنها أحاطت بظروف الدعوى وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفي عن بصر وبصيرة فرجحت دفاع المتهمين، حيث إن الأوراق خلت من أي طرق احتيالية كان المقصود منها الاستيلاء أو الشروع في الاستيلاء على ثروة أو جزء من ثروة "لكح".كما أنها خلت مما يفيد كون سند الدين المزعوم تمسك المتهمين به غير صحيح كما خلت الأوراق من أصل المستند من الأساس بجانب خلو الأوراق مما يدل على كون المتهمين استخدموا مكاتبات غير صحيحة، كما وأن تقدم المتهمين بشكوى أو ادعاء بالحق المدني في تحقيقات النيابة العامة التي أجرتها نيابة الأموال العامة العليا لا يتحقق معه إثارة شبهة جريمة النصب أو الشروع فيه في حقهم سيما، وأن النيابة العامة لم تثبت أو تشير في مذكراتها إلى تقديم المتهمين لأي مستند غير صحيح أو مزور فضلا عن كون حق الإبلاغ عن أي جريمة أو الإبلاغ عن أي ضرر هو حق مكفول للجميع بحكم الدستور والقانون، وأن الإبلاغ من الأساس كان من جهة الرقابة الإدارية.بجانب ما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب بالدعوى إلى أن الشركة المدعية هي الضامن الرئيسي للسندات سند هذه الدعوى وأن الشركات التابعة لها هم الضامنين الآخرين، وأنهم مسئولون عن سداد المبالغ المستحقة عن تلك السندات للمتهمين وفقا لما انتهى إليه حكم التحكيم المقام من المتهمين ضد المدعي المدني "لكح" والشركات التابعة لها، والذي مثل في جلساته ممثل عن الشركة المدعية وصدر الحكم في مواجهته عقب إثبات كذبه وإدلائه ببيانات كاذبة عن قصد وإغفاله ذكر معلومات هامة وجوهرية وسعيه لتعطيل الإجراءات وتزايد نفقات التحكيم وهو الحكم المودع بمحكمة استئناف القاهرة عقب ترجمته رسميا، وتم تذييله بالصيغة التنفيذية وخلت الأوراق أيضا من ثمة دليل من لكح يثبت خطأ المتهم في حقه بارتكابه الجريمة المقضي له بالبراءة عنها، والضرر الذي لحقه من جراء ذلك الخطأ، وتبين عدم وجود دليل إدانة بالأوراق، مما تتشكك معه المحكمة في الاتهام الموجه للمتهمين وعدم صحة الاتهام المسند إليهم.وتبين للمحكمة أن لكح قد أنشأ شركة تمويل مقرها جزر فرجن ببريطانيا، والتي بدورها أصدرت سندات دولارية ضمنتها شركة لكح القابضة الرئيسية في مصر بعد أن رفعت رأس مالها بشكل وهمي من أموال البنوك، وعجزت تلك الشركة عن سداد قيمة تلك السندات عقب شرائها بواسطة تلك البنوك.