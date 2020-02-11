اجتماع تنسيقي للخبراء المصريين في واشنطن قبل بدء مفاوضات سد النهضة

عقد اجتماع تنسيقي مع الفريق التفاوضي المصري الذى يضم ممثلين عن وزارتي الخارجية والري والمخابرات العامة وخبراء القانون الدولي وأساتذة الجامعات المصرية للنظر فى مشروع الاتفاق الخاص بملء وتشغيل سد النهضة على ضوء نتائج مفاوضات اللجان القانونية التي عقدت في واشنطن على مدار الأسبوعين الماضيين بما في ذلك الاقتراحات المختلفة المطروحة من جانب إثيوبيا والسودان ونقاط الاتفاق والخلاف فى المواقف بين الدول الثلاث.وقالت وزارة الخارجية، في بيان الثلاثاء، إنه تم التواصل خلال الاجتماع التنسيقي مع خبراء قانونيين دوليين مصريين؛ للوقوف على آرائهم واقتراحاتهم إزاء مشروع الاتفاق، وكذلك خلية العمل القانونية بوزارة الخارجية.ومن المنتظر أن تبدأ غدًا في واشنطن الاجتماعات الرسمية لوزراء الخارجية والري والوفود القانونية والفنية المرافقة لها بدعوة مُقدرة من وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن لمواصلة التفاوض على مشروع اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة.جاء ذلك ذلك فور وصول وزير الخارجية سامح شكري، ووزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي إلى واشنطن فجر اليوم؛ للمشاركة فى مفاوضات سد النهضة التى تستضيفها الولايات المتحدة بمشاركة البنك الدولي يومي 12 و13 فبراير 2020.